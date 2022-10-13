TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вдова из Березовского убила приревновавшего ее сожителя

Сегодня, 10:56
Фото: 1MI
В Березовском вынесен приговор вдове, которая из-за ревности убила своего возлюбленного.

Приговор вынесли 56-летней местной жительницы Татьяне Голоушкиной по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по смерть). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Известно, что 11 февраля Татьяна и ее возлюбленный вместе выпивали. В какой-то момент они поссорились, потому что мужчина высказал, что ревнует ее. По ходу конфликта он схватил ее за волосы и потянул назад.

Тогда женщина взяла со стола кухонный нож и ударила им по животу мужчины. После этого она еще несколько раз ударила его.

Медики боролись за жизнь потерпевшего, но спасти его не удалось.

Суд назначил злоумышленнице наказание в виде 9 лет тюрьмы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.

Читайте также:
Бродяга убил в Екатеринбурге знакомого и украл его телефонСвердловчанин убил тюменца и утопил тело в болоте
#Криминал#Новости УрФО#Убийство#Вдова#Елена Озерова#Сожитель
Подпишитесь
Уроженец Мариуполя готовил нападение на военкомат Нижнего Тагила
Вчера, 08:28
Свердловским мобилизованным начали поступать первые выплаты
Вчера, 17:11
В Нижнем Тагиле мобилизованных бесплатно обучат оказанию медпомощи
Вчера, 16:45
Ущерб от разбитой в Нижнем Тагиле треноги оценили в 2 миллиона рублей
Сегодня, 10:43
Пять проездов во дворах Нижнего Тагила отремонтирует МУП «Тагилдорстрой»
Сегодня, 10:41
Депутат Госдумы от Свердловской области оказалась в розыске УСБУ
Сегодня, 10:33