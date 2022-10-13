Вдова из Березовского убила приревновавшего ее сожителя

Приговор вынесли 56-летней местной жительницы Татьяне Голоушкиной по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по смерть). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Известно, что 11 февраля Татьяна и ее возлюбленный вместе выпивали. В какой-то момент они поссорились, потому что мужчина высказал, что ревнует ее. По ходу конфликта он схватил ее за волосы и потянул назад.
Тогда женщина взяла со стола кухонный нож и ударила им по животу мужчины. После этого она еще несколько раз ударила его.
Медики боролись за жизнь потерпевшего, но спасти его не удалось.
Суд назначил злоумышленнице наказание в виде 9 лет тюрьмы в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в силу.