Врачи Екатеринбурга прооперировали школьника из Асбеста с кровоизлиянием в мозг

В среду, 12 октября, в школе № 16 Асбеста второклассник разбил голову на лестнице. Мальчик после ужина в группе продленного дня поскользнулся и ударился головой. Об этом сообщает Е1.
На скорой ребенка отправили в детскую больницу Екатеринбурга. Врачи зафиксировали кровоизлияние в мозг и провели операцию. По словам бабушки мальчика, после трепанации черепа медики провели КТ. Новых кровотечений не обнаружено, ребенок в реанимации, но уже пришел в себя.
В региональном минобразования отметили, что школа соответствует всем требованиям безопасности. В учебном заведении будет организована проверка. В полиции также ведется следствие по данному ЧП.