Врачи Екатеринбурга прооперировали школьника из Асбеста с кровоизлиянием в мозг

На скорой ребенка отправили в детскую больницу Екатеринбурга. Врачи зафиксировали кровоизлияние в мозг и провели операцию. По словам бабушки мальчика, после трепанации черепа медики провели КТ. Новых кровотечений не обнаружено, ребенок в реанимации, но уже пришел в себя.