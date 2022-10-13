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Врачи Екатеринбурга прооперировали школьника из Асбеста с кровоизлиянием в мозг

Сегодня, 14:43
Фото: 1MI
Второклассник получил травму головы в школе Асбеста. В группе продленного дня мальчик ударился головой. Скорая доставила ребенка в детскую больницу Екатеринбурга, где его прооперировали. По словам врачей, у мальчика было кровоизлияние в мозг.

В среду, 12 октября, в школе № 16 Асбеста второклассник разбил голову на лестнице. Мальчик после ужина в группе продленного дня поскользнулся и ударился головой. Об этом сообщает Е1.

На скорой ребенка отправили в детскую больницу Екатеринбурга. Врачи зафиксировали кровоизлияние в мозг и провели операцию. По словам бабушки мальчика, после трепанации черепа медики провели КТ. Новых кровотечений не обнаружено, ребенок в  реанимации, но уже пришел в себя.

В региональном минобразования отметили, что школа соответствует всем требованиям безопасности. В учебном заведении будет организована проверка. В полиции также ведется следствие по данному ЧП.

После падения мальчика с лестницы в школе Асбеста прокуратура начала проверку
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#Происшествия#Свердловская область#Черепно-мозговая травма#Школьник#Операция#Федор Быстров
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