За оторванный карман полицейского и пинок житель Нижнего Тагила получил год тюрьмы

Известно, что 11 апреля 2020 года в полицию поступило сообщение о шумных соседях. Одним из нарушающих тишину был и Андрей. Полицейские попросили его объясниться. Но мужчина, находясь в пьяном состоянии, ударил ногой одного из правоохранителей, а после схватил за карман форменной куртки и оторвал его.