За оторванный карман полицейского и пинок житель Нижнего Тагила получил год тюрьмы

Жителя Нижнего Тагила осудили за применение насилия в отношении полицейского. 44-летнего Андрея Шумкина признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Известно, что 11 апреля 2020 года в полицию поступило сообщение о шумных соседях. Одним из нарушающих тишину был и Андрей. Полицейские попросили его объясниться. Но мужчина, находясь в пьяном состоянии, ударил ногой одного из правоохранителей, а после схватил за карман форменной куртки и оторвал его.
Свою вину мужчина не признал. Однако по суду ему назначили наказание в виде 1 года лишения свободы на 1 года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Приговор пока не вступил в силу.