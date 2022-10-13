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За оторванный карман полицейского и пинок житель Нижнего Тагила получил год тюрьмы

Сегодня, 10:06
Фото: 1MI
Жителя Нижнего Тагила приговорили к одному году заключения из-за того, что он оторвал карман полицейского, а также ударил его ногой.

Жителя Нижнего Тагила осудили за применение насилия в отношении полицейского. 44-летнего Андрея Шумкина признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Известно, что 11 апреля 2020 года в полицию поступило сообщение о шумных соседях. Одним из нарушающих тишину был и Андрей. Полицейские попросили его объясниться. Но мужчина, находясь в пьяном состоянии, ударил ногой одного из правоохранителей, а после схватил за карман форменной куртки и оторвал его.

Свою вину мужчина не признал. Однако по суду ему назначили наказание в виде 1 года лишения свободы на 1 года принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в пользу государства. Приговор пока не вступил в силу.

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