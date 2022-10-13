Женщина избила двух мальчиков на детской площадке за отказ играть с ее сыном

По словам пострадавших, их побили за то, что они не захотели играть с ребенком женщины, пишет Е1.
По словам мамы оного из избитых мальчиков, сначала ребята играли все вместе, потом один из них ушел. И ребята начали играть в другую игру. В этот момент вышедший из игры ребенок сказал, что он передумал, но мальчики не приняли его в новую игру. Тогда он стал им всячески мешать.
Потом он толкнул одного из парней. И получил ответ. Он заревел, после чего выскочила его мама, положила одного из парней на землю и била по голове. А потом держала его, а ее сын лупил моего, — рассказала мама пострадавшего ребенка.
Александра добавила, что теперь у ее сына на голове гематома. Также медики подозревают у него сотрясение мозга. Побои у него уже сняли, заявление в полицию написано. Сейчас Александра ищет женщину, побившего мальчика. Ей известно, что она неместная. И ее сына во дворе раньше не было.