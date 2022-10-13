Женщина избила двух мальчиков на детской площадке за отказ играть с ее сыном

По словам мамы оного из избитых мальчиков, сначала ребята играли все вместе, потом один из них ушел. И ребята начали играть в другую игру. В этот момент вышедший из игры ребенок сказал, что он передумал, но мальчики не приняли его в новую игру. Тогда он стал им всячески мешать.