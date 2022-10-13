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Житель Краснотурьинска погиб в ходе спецоперации на Украине

Сегодня, 13:42
Фото: 1MI
28-летний Евгений Бизяев был призван из Краснотурьинска Свердловской области. Информацию о гибели свердловчанина подтвердили в военкомате города.

Бизяева призвали по частичной мобилизации 28 сентября 2022 года. Об этом сообщила жена погибшего Алена. До частичной мобилизации он работал на алюминиевом заводе. В Краснотурьинске Бизяев был известен как организатор ежегодных акций посвященных морской пехоте.

10 октября погиб при выполнении задач в ходе спецоперации наш любимый, добрый, отзывчивый, наш родной папочка. <...> О дате и времени прощания информацию сообщим позже», — написала в ВК Алена Бизяева.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что Евгений Бизяев погиб, однако в военкомате родителям военного не подтвердили эту информацию. 

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории  Украины. Ее целью, по словам главы государства является спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. 21 сентября Владимир Путин своим указом ввел в стране частичную мобилизацию.

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