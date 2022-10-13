Житель Краснотурьинска погиб в ходе спецоперации на Украине

Бизяева призвали по частичной мобилизации 28 сентября 2022 года. Об этом сообщила жена погибшего Алена. До частичной мобилизации он работал на алюминиевом заводе. В Краснотурьинске Бизяев был известен как организатор ежегодных акций посвященных морской пехоте.
10 октября погиб при выполнении задач в ходе спецоперации наш любимый, добрый, отзывчивый, наш родной папочка. <...> О дате и времени прощания информацию сообщим позже», — написала в ВК Алена Бизяева.
Ранее в социальных сетях появилась информация, что Евгений Бизяев погиб, однако в военкомате родителям военного не подтвердили эту информацию.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на территории Украины. Ее целью, по словам главы государства является спасение мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. 21 сентября Владимир Путин своим указом ввел в стране частичную мобилизацию.