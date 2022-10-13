Житель Краснотурьинска погиб в ходе спецоперации на Украине

Бизяева призвали по частичной мобилизации 28 сентября 2022 года. Об этом сообщила жена погибшего Алена. До частичной мобилизации он работал на алюминиевом заводе. В Краснотурьинске Бизяев был известен как организатор ежегодных акций посвященных морской пехоте.