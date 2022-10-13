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Житель Новоуральска крал деньги с карт друзей и продал авто подруги

Сегодня, 08:38
Фото: 1MI
Жителя Новоуральска обвиняют в серии краж, в том числе у своих друзей. Мужчина похищал мобильные телефоны, деньги с банковских счетов, а однажды продал машину знакомой.

Жителя Новоуральска обвиняют в совершении преступлений по чч. 2, 3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета), по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, с причинением значительного ущерба). Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Следствие полагает, что мужчина с декабря 2021 года по январь 2022 года, несколько раз похитил чужое имущество.

Например, однажды к мужчине обратилась подруга с просьбой помочь ей в ремонте машины. Он взял авто якобы для починки и продал его. Другой случай – находясь в гостях у знакомой в Первоуральске он украл мобильный телефон собственника жилья. А далее, с этого телефона он зашел в мобильное приложение банка и украл с него 5,5 тысячи рублей.

Среди других эпизодов - находясь в холле хостела в Екатеринбурге он попросил мужчину дать свой мобильный, потому что ему якобы нужно было срочно позвонить маме. Мужчина выхватил телефон и убежал, после чего перевел через мобильное приложение пострадавшего на свой счет 8 тысяч рублей.

В другой из случаев, после пьяных посиделок, мужчина воспользовался тем, что его друг уснул, и перевел с его каты на свою 49,8 тысячи рублей.

Уголовное дело в отношении злоумышленника направлено в суд для рассмотрения по существу.

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