Житель Новоуральска крал деньги с карт друзей и продал авто подруги

Например, однажды к мужчине обратилась подруга с просьбой помочь ей в ремонте машины. Он взял авто якобы для починки и продал его. Другой случай – находясь в гостях у знакомой в Первоуральске он украл мобильный телефон собственника жилья. А далее, с этого телефона он зашел в мобильное приложение банка и украл с него 5,5 тысячи рублей.