69 пешеходов-нарушителей пойманы в Нижнем Тагиле

Рейды состоялись днем 12 октября. Мероприятия продлились четыре часа. Инспекторы дежурили около пешеходных переходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сотрудники ГАИ составили протоколы на всех пойманы нарушителей и напомнили, что переходить дорогу можно только по пешеходному переходу, то есть там, где есть специальная отметка. В других местах перебегать дорожное полотно запрещено.
Водители должны снизить скорость, подъезжая к пешеходной зоне и предоставить преимущество пешеходам. Особо это стоит учитывать вблизи школ и детсадов. Также граждане, переходящие дорогу в темное время суток, должны иметь на одежде светоотражающие элементы.
Жаловаться на пешеходов-нарушителей можно по телефону: 47-70-01.