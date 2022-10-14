TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

69 пешеходов-нарушителей пойманы в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:20
Фото: пресс-служба ГИБДД
Сотрудники ГИБДД в Нижнем Тагиле в ходе рейда поймали 69 пешеходов, нарушающих ПДД, а также 12 водителей, которые не предоставили пешеходам преимущества.

Рейды состоялись днем 12 октября. Мероприятия продлились четыре часа. Инспекторы дежурили около пешеходных переходов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сотрудники ГАИ составили протоколы на всех пойманы нарушителей и напомнили, что переходить дорогу можно только по пешеходному переходу, то есть там, где есть специальная отметка. В других местах перебегать дорожное полотно запрещено.

Водители должны снизить скорость, подъезжая к пешеходной зоне и предоставить преимущество пешеходам. Особо это стоит учитывать вблизи школ и детсадов. Также граждане, переходящие дорогу в темное время суток, должны иметь на одежде светоотражающие элементы.

Жаловаться на пешеходов-нарушителей можно по телефону: 47-70-01.

Читайте также:
В Нижнем Тагиле при ДТП пострадал ребенок-пешеходВышедший на трассу под Алапаевском пешеход погиб под колесами иномаркиДве женщины-пешехода погибли под колёсами авто в Свердловской области
#Елена Озерова#Общество#Нижний Тагил#ГИБДД#Пешеходы#Водители#Штрафы
Подпишитесь
В ГИБДД Нижнего Тагила опровергли информацию о поимке уклонистов от военной службы
Сегодня, 15:23
Источник: 79 заключенных из колонии № 13 в Нижнем Тагиле отправились в ЧВК
Вчера, 21:12
Жители Нижнего Тагила пожаловались на пристающего к детям и женщинам мужчину
Сегодня, 12:22
25-летний Максим Ромашин из Нижнего Тагила погиб в бою под Бериславом
Вчера, 20:23
700 мобилизованных отправлены домой из Елани
Сегодня, 13:50
Уральских депутатов призвали по частичной мобилизации
Сегодня, 14:03