700 мобилизованных отправлены домой из Елани

В Еланском гарнизоне посетил после посещения медроты депутат Госдумы Максим Иванов узнал о том, что оттуда обратно домой за последние две недели отправили 400 человек, еще 300 признали ошибочно мобилизованными. Они тоже отправились по домам.
Парламентарий уверен, что произошло это из-за недоработок военкоматов. Он сказал, что военные в Елани отвлекаются от своей работы и тратят время на дополнительную проверку мобилизованных, а также отправку их обратно. То есть выполняют чужую работу – военкоматов.
Вся информация о том, кого можно мобилизовать, а кого - нет должна быть в военкоматах. Более того, рассказали, что, например, в Пермском крае в военкомате уточняют, есть ли жалобы на здоровье. Если есть - дают сутки, чтобы принести справки, - сказал Максим Иванов.
Он отметил, что в часть попало много мобилизованных, которые не подходят по здоровью для военной службы. Почему так произошло, будут разбирательства.