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700 мобилизованных отправлены домой из Елани

Сегодня, 08:50
Фото: 1MI

700 мобилизованных отправлены домой из Елани Свердловской области

Около 700 мужчин уехали обратно домой из Елани. Часть из них признали ошибочно мобилизованными.

В Еланском гарнизоне посетил после посещения медроты депутат Госдумы Максим Иванов узнал о том, что оттуда обратно домой за последние две недели отправили 400 человек, еще 300 признали ошибочно мобилизованными. Они тоже отправились по домам.

Парламентарий уверен, что произошло это из-за недоработок военкоматов. Он сказал, что военные в Елани отвлекаются от своей работы и тратят время на дополнительную проверку мобилизованных, а также отправку их обратно. То есть выполняют чужую работу – военкоматов.

Вся информация о том, кого можно мобилизовать, а кого - нет должна быть в военкоматах. Более того, рассказали, что, например, в Пермском крае в военкомате уточняют, есть ли жалобы на здоровье. Если есть - дают сутки, чтобы принести справки, - сказал Максим Иванов.

Он отметил, что в часть попало много мобилизованных, которые не подходят по здоровью для военной службы. Почему так произошло, будут разбирательства.

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