700 мобилизованных отправлены домой из Елани

Парламентарий уверен, что произошло это из-за недоработок военкоматов. Он сказал, что военные в Елани отвлекаются от своей работы и тратят время на дополнительную проверку мобилизованных, а также отправку их обратно. То есть выполняют чужую работу – военкоматов.