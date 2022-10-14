Более шести миллионов выделил Минздрав региона на ремонт кабинета КТ в Нижнем Тагиле

Капитальный ремонт кабинета компьютерной томографии завершился в Городской больнице № 1 Нижнего Тагила. Строители заменили инженерные сети, заменили рентгенозащиту стен и пола. Также рабочие установили рентгенозащитные двери и окна, смонтировали подвесной потолок со светильниками.
К концу года медики получат новый компьютерный томограф и девять единиц медицинского оборудования. Профинансировало реконструкцию и техоснащение Городской больницы №1 Министерство здравоохранения Свердловской области в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Свердловской области».
Обновленное помещение поможет улучшить качество и скорость оказания медпомощи, отметил главный врач Городской больницы № 1 Александр Павловских.
Благодаря «Модернизации первичного звена здравоохранения» и выделенной Минздравом Свердловской области субсидии современные и качественные методы лучевой диагностики станут более доступны для тагильчан. Жители смогут пройти компьютерную томографию непосредственно в нашей поликлинике, что,
безусловно, повысит доступность квалифицированной медицинской помощи.
Работы выполнялись в условиях действующего медицинского учреждения, без нарушения и остановки лечебно-диагностического процесса, — подчеркнул главврач ГБ № 1.
Напомним, для контроля качества получения медпомощи в регионе создана группа в Telegram, где свердловчане могут сообщить о трудностях, возникших при посещении больницы. В группе состоят представители всех медучреждений региона, в том числе Нижнего Тагила.