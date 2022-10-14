Девочка с ребёнком на руках попала под колёса авто в Каменске-Уральском

61-летний водитель Opel Meriva поворачивал налево на пересечении улиц Октябрьская-Гагарина, как неожиданно перед ним возникла девушка с ребёнком на руках. Мужчина попытался затормозить, но не успел: девочка упала под капот.
Пострадавших отправили в медицинское учреждение со множественными травмами. Жителя Каменска-Уральского проверили на алкотестере. Измеритель показал отсутствие алкоголя в крови. Ранее автомобилист 1 раз нарушал ПДД, его водительский стаж — почти 30 лет, информирует УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Ранее в Нижнем Тагиле 12-летний мальчик выскочил перед автомобилем и попал под колёса, потому что решил пересечь улицу в неустановленном месте на велосипеде. Инцидент случился три дня назад, 11-го октября. Ребёнок попал в больницу с различными травмами. Официальные представители сообщили, что мальчик гулял с разрешения взрослых, о правилах поведения на дороге знал, но решил ими пренебречь в угоду скорости.