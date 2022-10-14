Контейнерную площадку в центре Нижнего Тагила делят десятки домов и предпринимателей

Путаница с уборкой осложняется постоянной нехваткой контейнеров. Как подсчитали представители ТСЖ «Астра», проблему решат несколько дополнительных баков или отдельный контейнер для каждой торговой точки. Однако реализовать это, по словам члена правления, невозможно. С одной стороны, управляющим компаниям непонятно, кто должен расширить площадку и установить баки, с другой — площадь участка ограничена, то есть еще десяток контейнеров здесь разместить не получится.