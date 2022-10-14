Контейнерную площадку в центре Нижнего Тагила делят десятки домов и предпринимателей

Внутридомовая территория на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле объединяет около восьми многоквартирных домов, в которых находятся десятки торговых точек и проживают сотни тагильчан. На всех приходится одна контейнерная площадка с пятью металлическими баками, одним пластиковым контейнером и ящиком для сбора ПЭТ.
По словам жителей ближайших домов, часто баков для мусора не хватает. Здесь складируют отходы как сами тагильчане, так и сотрудники продуктовых магазинов, букетной мастерской, кофейни, кулинарии и других торговых точек. Баки заполняются за считанные часы, а в праздничные дни, делится местная жительница, к контейнерам вовсе не пробраться.
Иногда придешь — коробками все завалено. И рядом навалено. Недавно кучи были сбоку, рядом хлеб валялся — некуда было мусор класть. Не очень часто, но бывает. День-два прошло, убрали, — рассказывает пенсионерка.
При этом баки на проспекте Ленина, 34 расположены в месте, куда легко приезжает не только мусоровоз, но и недобросовестные тагильчане. Периодически неизвестные выгружают здесь стекла или строительный мусор, поделилась с редакцией TagilCity.ru жительница дома.
Еще одна проблема от многолюдного места — периодические пожары из-за складирования легковоспламеняющихся отходов. Пластиковые контейнеры, установленные ранее, горели два раза, поэтому управляющим компаниям пришлось заменить их на металлические емкости без крышек.
Регоператор «Рифей» вывозит мусор каждый день. Однако проблем, по словам тагильчан, не убавилось. Одна контейнерная площадка быстро зарастает мешками и коробками, которые как предприниматели, так и сами жильцы вправе здесь складировать.
Если юрлицо занимает помещение многоквартирного дома, оно имеет одинаковые права с собственниками жилых помещений на пользование общедомовым имуществом. Если магазин находится в отдельном строении — владельцу необходимо организовать собственное место накопления ТКО или же заключить соглашение с собственником площадки на установку бака или на пользование ёмкостями общедомового места накопления, — объяснили в компании «Рифей».
По закону, обслуживанием мест накопления ТКО занимаются управляющие компании и органы местного самоуправления, рассказали редакции TagilCity.ru в компании «Рифей». Контейнерная площадка на проспекте Ленина, 34 — зона ответственности двух ТСЖ и нескольких управляющих компаний. Ежедневной уборкой они занимаются по графику, рассказали в УК «Центр-НТ», обслуживающей дом № 3 на улице Пархоменко. Это подтверждают представители ТСЖ «Астра» на проспекте Ленина, 34.
Восемь домов у нас — это практически восемь управляющих компаний. Каждая обслуживает эту контейнерную площадку по графику. Никаких обязательств у управляющих компаний друг перед другом нет. У меня, как у представителя ТСЖ дома на Ленина, 34, нет никаких рычагов воздействия на другие УК. Если на этой неделе убирает, например, [название УК], а площадка переполнена, я не могу им что-то предъявить, так как у меня нет с ними договора, — рассказывает член правления ТСЖ «Астра» Татьяна Артамонова.
При этом председатель ТСЖ «36 Плюс» заявил, что не слышал о графике и не занимается обслуживанием контейнерной площадки. Проблем же, с его слов, нет.
Путаница с уборкой осложняется постоянной нехваткой контейнеров. Как подсчитали представители ТСЖ «Астра», проблему решат несколько дополнительных баков или отдельный контейнер для каждой торговой точки. Однако реализовать это, по словам члена правления, невозможно. С одной стороны, управляющим компаниям непонятно, кто должен расширить площадку и установить баки, с другой — площадь участка ограничена, то есть еще десяток контейнеров здесь разместить не получится.
Ленинская администрация отвечает, что разрешение юридическим лицам на установку контейнеров на площадках жильцов МКД они не дают. Там некуда их ставить. А у нас подобных полномочий нет, — говорит Татьяна Артамонова.
Контейнерная площадка на проспекте Ленина, 34 расположена на участке ТСЖ «Астра», и это, по словам руководителя, главная проблема.
У ТСЖ «Астра» нет обязанности по содержанию контейнерной площадки для неограниченного круга лиц, — говорит тагильчанка.
Каждый предлагает решить проблему, исходя из личных затруднений. Опрошенные жильцы считают, что необходимо относиться к месту сбора более аккуратно.
Контингент проживающих сейчас разный — с уменьшением возраста жителей уменьшается и культура проживания. Появились люди, которые никогда не умели, их никто не учил жить в хорошем многоквартирном доме, — отметила местная пенсионерка.
Сотрудники местных заведений говорят, что завалы мусора на контейнерной площадке не вызывают особого беспокойства. А ТСЖ «Астра», под окнами чьего дома находятся баки, настаивает на организации еще нескольких мест накопления ТКО.
Собственники МКД Ленина, 34 вынесли решение о ликвидации единственной площадки, чтобы перенести ее на другую территорию и объединиться, например, с домом № 36. Еще одну площадку, предлагает тагильчанка, можно организовать возле улицы Пархоменко, 9, третью — в районе 32-го и 30-го домов на проспекте Ленина.
Для реализации подобных инициатив необходима помощь администрации района и согласие УК или собственников, считает член правления ТСЖ.
Но это дополнительная работа. Площадку нужно обслуживать, оборудовать, а кто этим захочет заниматься? — задается вопросом Татьяна Артамонова.
15 сентября комиссия, в которую входили представители УК, администрации района и ресурсоснабжающих организаций, провела обследование внутриквартальной территории. Согласно заключению, специалисты приняли решение оставить площадку на прежнем месте, а управляющим компаниям они порекомендовали «провести работы по ее реконструкции и установке дополнительных контейнеров».
В условиях сложившейся жилой застройки, наличию на территории данного квартала трех детских площадок, корта, гаражного кооператива, двух административных зданий, Нижнетагильского колледжа искусств, четырех отдельно расположенных частных гаражей, а также учитывая подведенные к жилым домам, административным зданиям и гаражному кооперативу тепло-, водо-, электроснабжения, не позволяют определить на территории <…> место для установки дополнительной контейнерной площадки с соблюдением норм и правил СанПиН, — следует из заключения комиссии.
В результате ежедневно на контейнерную площадку под окнами дома № 34 на проспекте Ленина складируют мусор сотни жителей и десятки торговых точек, в том числе общепиты. Член правления ТСЖ «Астра» считает, что решать проблему нужно совместными усилиями, и предлагает всем заинтересованным сторонам сесть за стол переговоров.
Давайте, если администрация Ленинского района инициировала площадку на земле МКД Ленина, 34, сядем за стол переговоров. Представители администрации, управляющих компаний и ТСЖ. Предложим этим компаниям заключить договор: мы храним на своей площадке отходы других жильцов, но получаем за это какие-то средства. Хотя бы символическую плату, чтобы мы смогли обустроить контейнерную площадку. Сейчас мы отвечаем только за обслуживание жителей своего дома, а не всех вокруг, — говорит Татьяна Артамонова.