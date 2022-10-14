В выходные в Нижнем Тагиле и пригороде прервётся теле- и радиосигнал

17 октября в Нижнем Тагиле могут быть проблемы с телеканалом Дисней (с 02:00 до 10:00 по Московскому времени), а также с радиостанциями РТРС-1, РТРС-2, Радио России, Маяк, Вести ФМ (с 02:00 до 11:00) и Радио ВЕРА, Радио Сибирь (с 06:00 до 11:00).