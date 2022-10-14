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Новая льгота для семей мобилизованных граждан введена в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:55
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле семьи мобилизованных освобождены от оплаты за детские садики. Льгота действует с 1 октября 2022 года.

Администрация Нижнего Тагила освободила семьи мобилизованных от оплаты детских дошкольных учреждений. Постановление об этом подписал мэр города Владислав Пинаев.

Родительская плата не взимается за присмотр и уход за детьми лиц, мобилизованных граждан в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», — говорится в постановлении.

Льгота действует с 1 октября 2022 года. Около 300 тагильских семей смогут воспользоваться этим правом. Для оформления, родителям достаточно предоставить в детский сад справку, подтверждающую призыв военнослужащего по частичной мобилизации. Документ можно получить в военкомате.

Постановление мэра Нижнего Тагила действует до особого распоряжения. В 2022 году плата за детские сады составляет 2409 рублей в месяц.

21 сентября 2022 года президент России объявил в стране частичную мобилизацию. В ряды ВС РФ будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса имеющих боевой опыт. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что 200 тысяч призванных проходят подготовку на учебных пунктах МО РФ.

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