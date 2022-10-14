Новая льгота для семей мобилизованных граждан введена в Нижнем Тагиле

Льгота действует с 1 октября 2022 года. Около 300 тагильских семей смогут воспользоваться этим правом. Для оформления, родителям достаточно предоставить в детский сад справку, подтверждающую призыв военнослужащего по частичной мобилизации. Документ можно получить в военкомате.