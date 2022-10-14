«Новые известия»: Как Росстат формирует сказочные отчеты для власти

К примеру, недавно был размещен отчет, согласно которому на 10% богатейших россиян во втором квартале 2022 пришлось 30% всех денежных доходов — это 5,82 трлн рублей. При этом сообщалось, что 10% беднейших жителей страны заработали лишь 2% — это 388 млрд рублей. Средний доход в этой группе составил 8850 рублей, что на 40% ниже прожиточного минимума.