«Новые известия»: Как Росстат формирует сказочные отчеты для власти

О том, почему отчеты Росстата не всегда вполне полно описывают картину происходящего, выяснило издание «Новые известия». Напомним, что Росстат регулярно публикует различные отчетности: о средней зарплате, о росте цен, об уровне инфляции и так далее.
К примеру, недавно был размещен отчет, согласно которому на 10% богатейших россиян во втором квартале 2022 пришлось 30% всех денежных доходов — это 5,82 трлн рублей. При этом сообщалось, что 10% беднейших жителей страны заработали лишь 2% — это 388 млрд рублей. Средний доход в этой группе составил 8850 рублей, что на 40% ниже прожиточного минимума.
Отмечается, что социальное неравенство в России налицо. Средний доход 10% богатейших россиян составляет всего 132,9 тысячи рублей. Такая сумма невелика даже для провинциальных городов России. Предполагается, что фактическая сумма заработков российских олигархов намного больше, чем это сказано в отчете.
При этом, по данным Росстата, богатство 0,1% домохозяйств равно богатству 90% домохозяйств низших слоёв населения. Так, в США за первые полгода простые граждане смогли купить 6,92 млн автомобилей, а в России — 352,1 тысячи.
При подсчёте доходов населения Росстат не учитывает доход от активов на финансовом рынке, безналичные переводы между физлицами за пределы области, бонусы, начисляемые торговыми сетями и другие параметры.
Например, в семье зарплату получает муж, прописанный в Москве, а домашним хозяйством занимается супруга, которая зарегистрирована в области. Деньги, переведенные жене от мужа, также будут считаться дополнительным доходом и учитываться дважды, так как Росстат считает и деньги, переведенные между счетами.
Пока правительство живёт в мире, существующем только на бумаге, людям приходится бороться за выживание самостоятельно. В стране закрываются и небольшие частные предприятия, и большие заводы. И хорошо, если в регионе есть крупное оборонное, — заключили «Новые известия».