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О гибели мобилизованного адвоката из Петербурга рассказала его сестра

Сегодня, 07:26
Фото: 1MI
В Санкт-Петербурге начали приходить «похоронки» на мобилизованных. В их числе оказался адвокат Андрей Никифоров, который отправился на спецоперацию после получения повестки.

Мужчине было 40 лет. Андрей служил в армии, и, будучи срочником, был в Чечне, являлся ветераном боевых действий. Мужчина поработал полицейским, а затем ушел в юридическую деятельность. Об этом сообщает «Фонтанка».

Под критерии мобилизации он не подходил, но к нему постучали и принесли повестку. Подписала документ его сестра, так как мужчины дома не было. По словам девушки, она не знала, можно или нет подписывать повестку.

Мужчина явился в военкомат, где его признали годным. После мужчина отправился в Выборг, а оттуда в Каменск. Родные были уверены, что там его будут готовить около трех недель. В результате, как рассказывают родственники, готовили мужчину три дня.

Сообщение о гибели мужчины первой получила бывшая супруга. Ей сказали, что Андрей погиб пять дней назад – 7 октября.

Насколько известно семье, отца, мужа и брата они потеряли под Лисичанском — более чем в двухстах километрах от Белгорода.

Хоронить мужчину планируют со всеми почестями. Место пока выбирают.

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