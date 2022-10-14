Около 900 тысяч рублей похитили кибермошенники у жительницы Екатеринбурга

Женщине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка. Пострадавшая знала, о чём идёт речь, так как является клиентом кредитного учреждения. Голос в телефоне сообщил о попытке списания денежных средств со счёта. Чтобы обезопасить капитал, жительнице Екатеринбурга предложили перевести деньги на якобы безопасный счет. Екатеринбурженка ответила согласием.
Далее обманутой свердловчанке позвонил человек, который представился «финансовым специалистом». Он рассказал, что на её имя пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить несанкционированную операцию, нужно оформить «зеркальный» займ, а после — перевести деньги в якобы безопасное место. И снова женщина ответила согласием. Только после того, как все действия были совершены, екатеринбурженка поняла: она стала жертвой кибермошенников.
Обманным путём лжебанкиры выманили у екатеринбурженки 890 тысяч рублей. Следователи завело уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Сейчас проводится установление всех деталей произошедшего и розыск причастных, сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.