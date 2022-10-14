Около 900 тысяч рублей похитили кибермошенники у жительницы Екатеринбурга

Далее обманутой свердловчанке позвонил человек, который представился «финансовым специалистом». Он рассказал, что на её имя пытаются оформить кредит. Чтобы предотвратить несанкционированную операцию, нужно оформить «зеркальный» займ, а после — перевести деньги в якобы безопасное место. И снова женщина ответила согласием. Только после того, как все действия были совершены, екатеринбурженка поняла: она стала жертвой кибермошенников.