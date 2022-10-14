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Определены места расположения экодомов для приема вторсырья в Нижнем Тагиле

Сегодня, 06:33
Фото: пресс-служба компании "Рифей"
Два здания для экопросвещения горожан и приема вторсырья откроют в Нижнем Тагиле. Монтировать экодома начнут в конце октября этого года.

Первые экодома в Свердловской области установят в двух районах Нижнего Тагила. Одно здание возведут у въезда в парк «Народный» со стороны улицы Красноармейкой, второе — при въезде на парковку гипермаркета «Лента» на ГГМ.

Экодома изготовят с использованием технологии блочно-модульного строительства, то есть соберут их из блок-контейнеров с готовыми коммуникациями. 

Уже разработаны внешний и внутренний вид экоплощадок. Здания будут изготовлены с использованием современной экономичной технологии блочно-модульного строительства. В конце октября будущие экодома доставят в Тагил, монтаж будет проходить на участках, выделенных для их размещения», — рассказал исполнительный директор компании «Рифей» Федор Потапов.
Фото: пресс-служба компании "Рифей"

Сейчас специалисты решают вопросы техприсоединения экодомов к электросетям и набирают сотрудников, увлеченных темой экологии и рециклинга отходов.

Планируется, что в экодомах откроются образовательные центры и пункты приема вторсырья. Горожане смогут сдавать около 10 видов очищенных отходов: текстиль, полиэтиленовые пакеты, пэт, крышки от пластиковых емкостей, макулатуру, картон, стрейч-пленку, металлические и алюминиевые банки.

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#Ульяна Савина#Экология#Нижний Тагил#Рифей#ТКО#Сортировка#Мусор
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