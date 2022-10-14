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План по частичной мобилизации выполнен в двух городах Свердловской области

Сегодня, 05:51
Фото: 1MI
Официальные представители Красноуфимска и Каменска-Уральского подтвердили, что города выполнили план по призванным резервистам в рамках частичной мобилизации. На данный момент в Свердловской области два таких города.

Омбудсмен Татьяна Мерзлякова во время пресс-конференции сообщила, что Красноуфимск — лидер по выполнению плана по отправке мобилизованных резервистов. Какое количество человек в действительности уехало из городского военкомата, не сообщается.

Ранее глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов также сообщил о том, что город выполнил план по отправке резервистов на места боевого слаживания. Заявление градоначальник сделал во время онлайн-брифинга. Он подметил, что речь идет не о завершении мобилизационных мероприятий, но о выполнении поставленной перед военными комиссарами задачи.

Мэр Каменска-Уральского заявил о выполнении плана по частичной мобилизации
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#Анна Варнакина#Общество#Частичная мобилизация в России#Красноуфимск#Каменск-Уральский#Частичная мобилизация#Военные#Военкомат#Мобилизация
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