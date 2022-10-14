План по частичной мобилизации выполнен в двух городах Свердловской области

Ранее глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов также сообщил о том, что город выполнил план по отправке резервистов на места боевого слаживания. Заявление градоначальник сделал во время онлайн-брифинга. Он подметил, что речь идет не о завершении мобилизационных мероприятий, но о выполнении поставленной перед военными комиссарами задачи.