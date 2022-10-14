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Приставы объяснили арест счетов завода горного оборудования в Первоуральске

Сегодня, 13:28
Фото: 1MI
В Первоуральске Свердловской области завод газового оборудования из-за долгов временно снижал производство. 50 рабочих были отправлены по домам, а счета были заблокированы службой судебных приставов. Сегодня TagilCity.ru в региональном УФССП сообщили, что арест со счетов ПЗГО снят.

Завод горного оборудования погасил задолженность по исполнительному производству.

У должника имелась задолженность по основному долгу 3 миллиона 390 тысяч 996 рублей, а также по процентам, в совокупности общая сумма долга составила 6 миллионов 115 тысяч 699 рублей, - сообщили TagilCity.ru в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

После поступления денег на депозитный счет отделения судебных приставов, аресты со счетов должника-предприятия были сняты.

В четверг, 13 октября сообщалось что ПЗГО из-за долгов закрывается. 50 рабочих распущены по домам. По словам юриста предприятия, проблемы ПЗГО случились из-за опечатки пристава. Юристы ПЗГО обратились в прокуратуру.

В Первоуральске завод горного оборудования приостановил работу из-за долгов
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