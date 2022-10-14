Приставы объяснили арест счетов завода горного оборудования в Первоуральске

В Первоуральске Свердловской области завод газового оборудования из-за долгов временно снижал производство. 50 рабочих были отправлены по домам, а счета были заблокированы службой судебных приставов. Сегодня TagilCity.ru в региональном УФССП сообщили, что арест со счетов ПЗГО снят.