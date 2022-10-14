Приставы объяснили арест счетов завода горного оборудования в Первоуральске

Завод горного оборудования погасил задолженность по исполнительному производству.
У должника имелась задолженность по основному долгу 3 миллиона 390 тысяч 996 рублей, а также по процентам, в совокупности общая сумма долга составила 6 миллионов 115 тысяч 699 рублей, - сообщили TagilCity.ru в пресс-службе УФССП по Свердловской области.
После поступления денег на депозитный счет отделения судебных приставов, аресты со счетов должника-предприятия были сняты.
В четверг, 13 октября сообщалось что ПЗГО из-за долгов закрывается. 50 рабочих распущены по домам. По словам юриста предприятия, проблемы ПЗГО случились из-за опечатки пристава. Юристы ПЗГО обратились в прокуратуру.