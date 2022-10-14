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Призером чемпионата профмастерства стал тагильчанин с нарушением слуха и ДЦП

Сегодня, 07:31
Фото: 1MI
При виде станка с числовым программным управлением на Уралвагонзаводе растеряется даже супергерой, но не Алексей Агейчик. Молодой профессионал вопреки диагнозу нарушение слуха и ДЦП освоил станок и успешно конкурирует с коллегами.

Чтобы работать оператором станка с числовым программным управлением, Алексей Агейчик получил образование в Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих производств и сервиса. Студенту пришлось не только осваивать программу, но и преодолевать сложности из-за диагноза инвалидность 3 группы с детства.

Если есть у человека инвалидность, он может делать все, было бы желание, — рассказывает этот обаятельный молодой человек. — Можно и учиться, и работать.

Коллеги из механосборочного цеха № 6 на Уралвагонзаводе обрадовались, когда у них появился такой специалист. И дельный совет даст, и характер позитивный. Вот только на соревнованиях профессионального мастерства «Абилимпикс» Алексей Агейчик составляет им конкуренцию. Молодой профессионал уже занял 3 место в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» и принял участие в профессиональной компетенции «Предпринимательство». А то ли еще будет.

Куратор Елена Анатольевна Литвинова гордится воспитанником. И радуются родители, которые с детства одобряют Алексея во всем. Про Алексея Агейчика пишут в газете «Машиностроитель» и на сайте предприятия Уралвагонзавод.

Добиться успеха мне также помогло общество. Я благодарен всем людям, которые мне помогают, и благодарю родителей за поддержку, — говорит молодой человек.

Новая цель нашего героя — повысить разряд и получить высшее образование в Нижнетагильском технологическом институте, филиале Уральского федерального университета. И ведь непременно поступит!

А ведь у целеустремленного активного Алексея Агейчика уже есть другое образование. Тагильчанин закончил Екатеринбургский институт физической культуры.

Я получил не только образование. Я получил положительные эмоции. Можно и с ОВЗ многого добиться, если есть стремление, — рассказывает Алексей.

Тагильчанин может работать преподавателем адаптивной физической культуры у ребят с ограниченными возможностями здоровья. Алексей Агейчик сам мастер спорта по легкой атлетике в беговой дисциплине. И ребят может научить бегать так, что на гироскутере не догонишь.

Алексей Агейчик сейчас участвует в федеральном проекте #безграничные_возможности2022. И у него есть свой рецепт успешной жизни:

Без трудностей не бывает, но все дороги в жизни открыты. Просыпаешься утром — радуйся. В жизни много полезного, интересного.
#Анна Варнакина#Город##безграничные_возможности2022#Нижний Тагил#ОВЗ#Люди с овз#Завод#Инвалид#Мастер спорта#Спортсмены
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