Призером чемпионата профмастерства стал тагильчанин с нарушением слуха и ДЦП

Коллеги из механосборочного цеха № 6 на Уралвагонзаводе обрадовались, когда у них появился такой специалист. И дельный совет даст, и характер позитивный. Вот только на соревнованиях профессионального мастерства «Абилимпикс» Алексей Агейчик составляет им конкуренцию. Молодой профессионал уже занял 3 место в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» и принял участие в профессиональной компетенции «Предпринимательство». А то ли еще будет.