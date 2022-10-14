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Пропавшего 11-летнего мальчика нашли в Верхнем Тагиле

Сегодня, 09:19
Фото: 1MI
11-летний Илья Роднов из Верхнего Тагила пропал 12 октября. Он не вернулся домой после занятий в школе. Вечером того же дня родители написали заявление в полицию, а утром 13 октября ребёнок уже был дома.

О пропаже Ильи родители сообщили в полицию в 23:55. Ребёнок не возвращался домой после уроков на протяжении более чем 10 часов.

По тревоге были подняты полицейские. Розыском несовершеннолетнего жителя Верхнего Тагила занимались 30 сотрудников правопорядка. Правоохранители осмотрели наиболее популярные места у молодёжи: территорию Дворца культуры, сквер, детские площадки и многие другие. Проверили и иные улицы.

Утром, 13 октября, Илья Роднов вернулся домой, сообщает МОтд МВД России «Кировградское».

Ранее стало известно, что объявленный в розыск подросток из Верхней Пышмы хотел погулять и уехал в столицу Свердловской области.

Пропавший подросток из Верхней Пышмы решил погулять и уехал в Екатеринбург
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#Анна Варнакина#Происшествия#Верхний Тагил#Пропал#Пропал ребенок#Полиция
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