Рядовой из Верхней Салды вызвал огонь на себя и получил медаль за подвиг

Во время выполнения боевых задач Артём Савин проявил героизм, за что был представлен к медали «За отвагу». Благодаря действиям рядового военные смогли убрать солдат с ранениями в безопасное место, чем, вероятно, спасли их жизни.
О подвиге героя объявил глава Верхней Салды Игорь Сальников на своей странице. Рядовой продолжает выполнять боевые задачи на территории СВО.
Ранее на Украине погиб десантник из посёлка Горноуральский под Нижним Тагилом. Его группу взяли в окружение, но он успел отправить сообщение бывшей жене.