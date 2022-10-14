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Рядовой из Верхней Салды вызвал огонь на себя и получил медаль за подвиг

Сегодня, 05:51
Фото: 1MI
Артем Савин из Верхней Салды в ходе проведения специальной военной операции на Украине вызвал огонь на себя, чем отвлек внимание врагов. Военные успели вынести раненых товарищей с поля битвы. За подвиг свердловчанина представили к медали.

Во время выполнения боевых задач Артём Савин проявил героизм, за что был представлен к медали «За отвагу». Благодаря действиям рядового военные смогли убрать солдат с ранениями в безопасное место, чем, вероятно, спасли их жизни.

О подвиге героя объявил глава Верхней Салды Игорь Сальников на своей странице. Рядовой продолжает выполнять боевые задачи на территории СВО.

Ранее на Украине погиб десантник из посёлка Горноуральский под Нижним Тагилом. Его группу взяли в окружение, но он успел отправить сообщение бывшей жене.

«Нас берут в окружение»: погибший на СВО десантник из-под Тагила оставил сообщение
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#Анна Варнакина#Общество#Операция на Украине#Верхняя Салда#Военные#Специальная военная операция#Награда#Героизм#Отвага
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