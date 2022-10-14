СК проверит уральскую певицу после скандала с выступлением возле храма

Артистка отметила, что намерена жаловаться в прокуратуру, так как не хотела никого задеть своим выступлением и не имела злого умысла. При этом по статье 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» ей может грозить до одного года лишения свободы.