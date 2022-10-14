СК проверит уральскую певицу после скандала с выступлением возле храма

Проверят исполнительницу на предмет нарушения ею права на свободу совести и вероисповеданий. На певицу могут завести уголовное дело, пишет ТАСС.
Инцидент произошел из-за выступления возле храма во Владивостоке. По словам руководителя фонда защиты национального исторического наследия Александра Карабанова, нужно пресекать работу некоторых артистов России, чья деятельность «не несет никакой пользы и губительно влияет на порастающее поколение».
Напомним, скандал разгорелся после выступления на Дне знаний во Владивостоке. Девушка исполнила со сцены песни под названием «Мне пох» и «Пьяную домой». После ее обвинили в развращении подростков.
Спустя несколько дней певица высказалась. Она сказала, что не была в курсе, что сцена, на которой она выступала, расположена рядом с храмом.
Артистка отметила, что намерена жаловаться в прокуратуру, так как не хотела никого задеть своим выступлением и не имела злого умысла. При этом по статье 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» ей может грозить до одного года лишения свободы.