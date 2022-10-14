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СК проверит уральскую певицу после скандала с выступлением возле храма

Сегодня, 07:58
Фото: pixabay.com
Следственный комитет РФ проверит певицу из Екатеринбурга Клаву Коку. Заявление на артистку поступило от общественников из Фонда защиты национального исторического наследия.

Проверят исполнительницу на предмет нарушения ею права на свободу совести и вероисповеданий. На певицу могут завести уголовное дело, пишет ТАСС.

Инцидент произошел из-за выступления возле храма во Владивостоке. По словам руководителя фонда защиты национального исторического наследия Александра Карабанова, нужно пресекать работу некоторых артистов России, чья деятельность «не несет никакой пользы и губительно влияет на порастающее поколение».

Напомним, скандал разгорелся после выступления на Дне знаний во Владивостоке. Девушка исполнила со сцены песни под названием «Мне пох» и «Пьяную домой». После ее обвинили в развращении подростков.

Спустя несколько дней певица высказалась. Она сказала, что не была в курсе, что сцена, на которой она выступала, расположена рядом с храмом.

Артистка отметила, что намерена жаловаться в прокуратуру, так как не хотела никого задеть своим выступлением и не имела злого умысла. При этом по статье 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» ей может грозить до одного года лишения свободы.

Певица Клава Кока пойдет в суд после обвинений в развращении молодежи
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