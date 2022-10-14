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Стала известна дата прощания с погибшим на Украине десантником из-под Нижнего Тагила

Сегодня, 09:57
Фото: Диана Быкова "ВКонтакте"
Стала известна новая дата прощания с Максимом Кириковым — десантником из пригорода Нижнего Тагила, погибшим при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине.

Похороны уроженца посёлка Горноуральский под Нижним Тагилом переносились из-за невозможности отправки тела на родину.

Сопровождающий позвонил, сказал самолёт в 8 вечера, — сообщила TagilCity.ru бывшая жена погибшего Диана Кирикова 13 октября.

Прощание с Максимом Кириковым состоится в субботу, 15 октября, в 12:00 в Центре культуры под Нижним Тагилом, сообщила администрация посёлка Горноуральский. Информацию подтвердила редакции TagilCity.ru экс-супруга погибшего.

Вылетели, прощание завтра, — рассказала Диана Кирикова сегодня, 14 октября.

Ранее дата прощальной церемонии переносилась на неопределенный срок из-за «военной обстановки».

Дата прощания с погибшим на Украине десантником из-под Нижнего Тагила переносится
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