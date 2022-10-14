Таксист из Екатеринбурга три года был в бегах после убийства коллеги

По официальной версии, таксист рассказал другу, как дал в долг родственнику 50 тысяч рублей. Тот не вернул деньги в назначенный срок, и тогда таксист стал насчитывать ему проценты за просрочку. Коллега сказал, что с родственника можно было бы и не брать денег с процентами. После этого мужчина разозлился и ударил приятеля ножом.