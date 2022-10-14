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Таксист из Екатеринбурга три года был в бегах после убийства коллеги

Сегодня, 13:55
Фото: 1MI
В Екатеринбурге поймали таксиста, который три года скрывался от правосудия после убийства коллеги.

52-летнего таксиста Игоря Дудина обвиняют в убийстве 54-летнего коллеги Павла Шумкова. Следствие полагает, что в 2019 году приятели поссорились, после чего и произошло убийство.

По официальной версии, таксист рассказал другу, как дал в долг родственнику 50 тысяч рублей. Тот не вернул деньги в назначенный срок, и тогда таксист стал насчитывать ему проценты за просрочку. Коллега сказал, что с родственника можно было бы и не брать денег с процентами. После этого мужчина разозлился и ударил приятеля ножом.

Осознав содеянное, он бросился в бега. Два месяца он жил в заброшенных зданиях. Однажды правоохранители вышли на его след, но вскоре он вновь скрылся.

Спустя три года его нашли и задержали в тот момент, когда он направлялся в частную клинику для сдачи анализов. Все три года он скитался по Свердловской области.

Уголовное дело уже передано в суд для рассмотрения по существу. Игорю Дудину грозит до 15 лет тюрьмы.

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