TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«У кошки весь бок в крови». В Михайловске кошек расстреливают на улице

Сегодня, 10:59
Фото: 1MI

Неизвестный стреляет в кошек в свердловском городе

В городе Михайловск Свердловской области неизвестный расстреливает кошек. Владельцы животных подозревают мужчину, но доказать причастность к охоте на кошек не могут. Правоохранители считают, что состава преступления нет.

В Михайловске местные жители жалуются на неизвестного охотника на кошек. Владельцы животных находили своих питомцев с пулевым ранением. Все происшествия случились в одном районе частного сектора.

На днях жертвой живодера стала кошка по кличке «Белка». Хозяйка обнаружила ее во дворе. Кошка была ранена. Об этом пишет «КП-Екатеринбург».

Я подхожу, переворачиваю ее. А у нее весь бок в крови, видна дыра от пули. Еще рана в голове. Кошку мы сразу же повезли к ветеринарам, — рассказала хозяйка животного.

Жители подозревают мужчину, живущего рядом, однако полицейские после визита к нему, не нашли состава преступления. Александр отрицает все обвинения соседей.

В Екатеринбурге неизвестный стрелял в беременную кошку
Узнать подробнее
Читайте также:
Избитую живодером собаку спасли жители Каменска-УральскогоЖиводер подвесил собаку на окне квартиры в Новоуральске«Руки-ноги сломаем»: зоозащитница пожаловалась на угрозы от живодеров в Березовском
#Федор Быстров#Криминал#Живодеры#Кошка#Пуля#Природа
Подпишитесь
В ГИБДД Нижнего Тагила опровергли информацию о поимке уклонистов от военной службы
Сегодня, 15:23
Источник: 79 заключенных из колонии № 13 в Нижнем Тагиле отправились в ЧВК
Вчера, 21:12
Жители Нижнего Тагила пожаловались на пристающего к детям и женщинам мужчину
Сегодня, 12:22
25-летний Максим Ромашин из Нижнего Тагила погиб в бою под Бериславом
Вчера, 20:23
700 мобилизованных отправлены домой из Елани
Сегодня, 13:50
Уральских депутатов призвали по частичной мобилизации
Сегодня, 14:03