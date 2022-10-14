«У кошки весь бок в крови». В Михайловске кошек расстреливают на улице

В Михайловске местные жители жалуются на неизвестного охотника на кошек. Владельцы животных находили своих питомцев с пулевым ранением. Все происшествия случились в одном районе частного сектора.
На днях жертвой живодера стала кошка по кличке «Белка». Хозяйка обнаружила ее во дворе. Кошка была ранена. Об этом пишет «КП-Екатеринбург».
Я подхожу, переворачиваю ее. А у нее весь бок в крови, видна дыра от пули. Еще рана в голове. Кошку мы сразу же повезли к ветеринарам, — рассказала хозяйка животного.
Жители подозревают мужчину, живущего рядом, однако полицейские после визита к нему, не нашли состава преступления. Александр отрицает все обвинения соседей.