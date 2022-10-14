«У кошки весь бок в крови». В Михайловске кошек расстреливают на улице

Неизвестный стреляет в кошек в свердловском городе

В городе Михайловск Свердловской области неизвестный расстреливает кошек. Владельцы животных подозревают мужчину, но доказать причастность к охоте на кошек не могут. Правоохранители считают, что состава преступления нет.