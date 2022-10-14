Уральских депутатов призвали по частичной мобилизации

На четверг, 13 октября повестки получили народные избранники из Верхнеуральского, Агаповского, Локомотивного, Октябрьского, Нязепетровского и других районов области. Об этом пишет «Курс дела» ссылаясь на губернатора области Алексея Текслера.
По закону депутаты разных уровней власти имеют бронь от частичной мобилизации. Бронированию также подлежат сотрудники органов местного самоуправления и предприятий ОПК.
У нас в области есть немало примеров, когда представители власти ушли по мобилизации либо по собственному желанию пошли в армию. Я поддерживаю эти стремления. Мы гордимся нашими ребятами и мобилизованными, и добровольцами. У нас свыше 21% от общего количества уже мобилизованных из нашей области — это добровольцы, — отметил Алексей Текслер.
Часть явившихся в военкоматы депутатов являются добровольцами. Среди призванных член совета Нязепетровского городского поселения Константин Сметанин, спикер собрания депутатов Локомотивного Эдуард Ананьев, депутат из Верхнеуральского района Бегажан Сарынов, депутат из Агаповского района Сергей Радаев.
21 сентября 2022 года президент России объявил в стране частичную мобилизацию. В ряды ВС РФ будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса имеющих боевой опыт. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что 200 тысяч призванных проходят подготовку на учебных пунктах МО РФ.