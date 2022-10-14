В Екатеринбурге вспыхнул пожар в ангаре на улице Аппаратной

На фото видно, что клубы черного дыма парят в воздухе, а также что площадь возгорания большая. По данным сообщества «Инцидент. Екатеринбург», загорелась пластиковая продукция в помещении ангара на общей площади 100 квадратных метров. ЧП случилось сегодня, 14 октября.



Очевидцы сообщают, что спасатели принимают все меры для локализации возгорания. подробности пожара пока неизвестны.