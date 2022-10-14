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В Екатеринбурге вспыхнул пожар в ангаре на улице Аппаратной

Сегодня, 12:47
Фото: "Инцидент. Екатеринбург"
На улице Аппаратной в Екатеринбурге загорелся ангар. Кадрами с места происшествия поделились в соцсетях очевидцы.

На фото видно, что клубы черного дыма парят в воздухе, а также что площадь возгорания большая. По данным сообщества «Инцидент. Екатеринбург», загорелась пластиковая продукция в помещении ангара на общей площади 100 квадратных метров. ЧП случилось сегодня, 14 октября.

Очевидцы сообщают, что спасатели принимают все меры для локализации возгорания. подробности пожара пока неизвестны.

Судя по кадрам, снятым екатеринбуржцами, возгорание или дым от него виден с разных частей города. Например, с улицы Космонавтов, Луганской, а также из Березовского района.

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#Происшествия#Новости УрФО#Пожар#Возгорание#Ангар#Пламя#Пожарные#Елена Озерова
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