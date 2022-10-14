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В ГИБДД Нижнего Тагила опровергли информацию о поимке уклонистов от военной службы

Сегодня, 10:23
Фото: 1MI
Информацию о том, что уклонистов от военной службы из Нижнего Тагила будут выявлять автоинспекторы, опроверг журналисту TagilCity.ru замначальника нижнетагильского отдела ГИБДД Сергей Бернгардт.

Ранее в соцсетях стала распространяться информация  том, что жителей Нижнего Тагила, неявившихся в военкомат после получения повестки, внесут в специальную систему. Программа сможет идентифицировать уклониста по номерам, а сотрудники ГИБДД должны его остановить и доставить либо в отдел, либо в комиссариат.

По словам Сергея Бернгардта, Госавтоинспекция Нижнего Тагила в первую очередь осуществляет свои основные функции: обеспечивает безопасность дорожного движения и общественный порядок, выявляет и пресекает нарушения ПДД водителями, пешеходами, велосипедистами и иными участниками.

Как сотрудники полиции мы пресекаем преступления и нарушения, сохраняем жизнь, здоровье и безопасность жителей Нижнего Тагила. Никакой функции по розыску людей у нас не предусмотрено. Но если человек объявлен в розыск за совершение правонарушения, и его остановят сотрудники ГИБДД, конечно будут приняты меры по его задержанию, — пояснил TagilCity.ru Сергей Бернгардт.
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#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил#Частичная мобилизация в России#ГИБДД#Рейды#Водители#Военная служба#Евгения Сафина
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