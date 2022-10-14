В ГИБДД Нижнего Тагила опровергли информацию о поимке уклонистов от военной службы

Ранее в соцсетях стала распространяться информация том, что жителей Нижнего Тагила, неявившихся в военкомат после получения повестки, внесут в специальную систему. Программа сможет идентифицировать уклониста по номерам, а сотрудники ГИБДД должны его остановить и доставить либо в отдел, либо в комиссариат.
По словам Сергея Бернгардта, Госавтоинспекция Нижнего Тагила в первую очередь осуществляет свои основные функции: обеспечивает безопасность дорожного движения и общественный порядок, выявляет и пресекает нарушения ПДД водителями, пешеходами, велосипедистами и иными участниками.
Как сотрудники полиции мы пресекаем преступления и нарушения, сохраняем жизнь, здоровье и безопасность жителей Нижнего Тагила. Никакой функции по розыску людей у нас не предусмотрено. Но если человек объявлен в розыск за совершение правонарушения, и его остановят сотрудники ГИБДД, конечно будут приняты меры по его задержанию, — пояснил TagilCity.ru Сергей Бернгардт.