В ГИБДД Нижнего Тагила опровергли информацию о поимке уклонистов от военной службы

Ранее в соцсетях стала распространяться информация том, что жителей Нижнего Тагила, неявившихся в военкомат после получения повестки, внесут в специальную систему. Программа сможет идентифицировать уклониста по номерам, а сотрудники ГИБДД должны его остановить и доставить либо в отдел, либо в комиссариат.