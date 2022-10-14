В Краснотурьинске суд отказал мобилизованному в замене службы на альтернативную

Истец настаивал на замене службы на альтернативную. Об этом говорится в картотеке суда.
Отказано в удовлетворении административного иска, — говорится в опубликованных данных суда.
Решение суда будет изготовлено 17 октября. Дмитрий Злаказов собирается подавать апелляцию. По данным издания «Вечерний Краснотурьинск», Злаказов обратился в суд, получив повестку. 24 сентября мужчина подал заявление о замене военной службы в рамках частичной мобилизации альтернативными гражданскими обязанностями, которые не находятся в подведомственности Министерства обороны.
21 сентября 2022 года президент России объявил в стране частичную мобилизацию. В ряды ВС РФ будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса имеющих боевой опыт. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что 200 тысяч призванных проходят подготовку на учебных пунктах МО РФ.