В Краснотурьинске суд отказал мобилизованному в замене службы на альтернативную

Решение суда будет изготовлено 17 октября. Дмитрий Злаказов собирается подавать апелляцию. По данным издания «Вечерний Краснотурьинск», Злаказов обратился в суд, получив повестку. 24 сентября мужчина подал заявление о замене военной службы в рамках частичной мобилизации альтернативными гражданскими обязанностями, которые не находятся в подведомственности Министерства обороны.