В Нижнем Тагиле посетители торгового центра воруют сахар в кофейном автомате

Хозяин кофе-машины возмущен наглостью тагильчан. Он призывает посмотреть видео и никогда так не делать. А также напоминает любителям сладкого, что оставляет за собой право обратиться в полицию. Видео было размещено накануне в группе «Инцидент Нижний Тагил».
На видео мужчина сгребает пакетики с сахаром из кофейного автомата, а затем складывает их в поддон коляски.
Люди, вот стараешься для вас и вашего удобства и комфорта… и чем по итогу вы нам отплачиваете? Ну нельзя же так себя вести… Или вы живете по принципу, что на халяву и уксус сладкий? — возмущается владелец кофейного автомата.
Ранее сообщалось, что мужчина похитил забытую в кофейне Нижнего Тагила банковскую карту и потратил с нее 5 тысяч рублей.