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В Нижнем Тагиле посетители торгового центра воруют сахар в кофейном автомате

Сегодня, 10:22
Фото: страница группы «Инцидент Нижний Тагил» в ВК
В торговом центре на ул. Садовой Нижнего Тагила, посетители воруют сахар в кофейном автомате. Камера слежения зафиксировала один из таких случаев. Мужчина с коляской подошел к автомату, сгребает сахарные пакетики и убирает их в поддон коляски.

Хозяин кофе-машины возмущен наглостью тагильчан. Он призывает посмотреть видео и никогда так не делать. А также напоминает любителям сладкого, что оставляет за собой право обратиться в полицию. Видео было размещено накануне в группе «Инцидент Нижний Тагил».

На видео мужчина сгребает пакетики с сахаром из кофейного автомата, а затем складывает их в поддон коляски.

Люди, вот стараешься для вас и вашего удобства и комфорта… и чем по итогу вы нам отплачиваете? Ну нельзя же так себя вести… Или вы живете по принципу, что на халяву и уксус сладкий?  — возмущается владелец кофейного автомата.

Ранее сообщалось, что мужчина похитил забытую в кофейне Нижнего Тагила банковскую карту и потратил с нее 5 тысяч рублей.

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