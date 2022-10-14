В Нижнем Тагиле посетители торгового центра воруют сахар в кофейном автомате

Хозяин кофе-машины возмущен наглостью тагильчан. Он призывает посмотреть видео и никогда так не делать. А также напоминает любителям сладкого, что оставляет за собой право обратиться в полицию. Видео было размещено накануне в группе «Инцидент Нижний Тагил».