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В Нижнем Тагиле в выходные будет солнечно и малооблачно

Сегодня, 12:23
Фото: 1MI
В предстоящие выходные, 15-16 октября, в Нижнем Тагиле будет солнечно из-за малой облачности.

В субботу, 15 октября, в Нижнем Тагиле утром и днем ожидается до +7 и +9 градусов, а к вечеру похолодает до +6, а также вероятны дожди. Это следует из данных сервиса Гисметео.

В воскресенье, 16 октября, утром температура воздуха составит +7 градусов, в обед потеплеет на один градус. В течение всего дня будет наблюдаться малая облачность, за счет этого будет солнечно. А вечером похолодает до +4 градусов.

Напомним, что ближайшие минусовые температуры могут наступить в Нижнем Тагиле уже с воскресенья, 23 октября.

#Елена Озерова#Природа#Нижний Тагил#Погода#Прогноз погоды#Дождь#Солнце
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