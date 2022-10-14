В Нижнем Тагиле в выходные будет солнечно и малооблачно

В субботу, 15 октября, в Нижнем Тагиле утром и днем ожидается до +7 и +9 градусов, а к вечеру похолодает до +6, а также вероятны дожди. Это следует из данных сервиса Гисметео.
В воскресенье, 16 октября, утром температура воздуха составит +7 градусов, в обед потеплеет на один градус. В течение всего дня будет наблюдаться малая облачность, за счет этого будет солнечно. А вечером похолодает до +4 градусов.
Напомним, что ближайшие минусовые температуры могут наступить в Нижнем Тагиле уже с воскресенья, 23 октября.