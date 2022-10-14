TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Нижнем Тагиле выберут места для благоустройства

Сегодня, 12:06
Фото: 1MI
Администрация Нижнего Тагила объявила сбор предложений горожан по благоустройству территории. Все заявки пройдут отбор и онлайн-голосование. Отобранные предложения получат финансирование в 2024 году.

Власти Нижнего Тагила собирают предложения жителей о местах для благоустройства города. В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 2017-2024 годы», будут выбраны территории для реконструкции. Об этом сообщает администрация Нижнего Тагила.

Заявки горожан на благоустройство ждут с 17 октября по 8 ноября в управлении городским хозяйством мэрии. Все собранные предложения пройдут общественные обсуждения. Далее онлайн-голосование определит лучшие заявки. Площадки, набравшие большее число голосов, получат финансовую поддержку из областного и федерального бюджетов.

По итогам предыдущего голосования, в 2023 году будет обустроен сквер «Нижне-Выйский» по улице Верхняя Черепанова. Продолжится благоустройство пешеходной зоны Ленинградского проспекта (нечетная сторона). В заявку на финансирование муниципалитет также включил проект реконструкции пешеходной зоны по Черноисточинскому шоссе.

Реконструкцию фасада и кровли школы № 48 завершили в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Глава Тагила взял на контроль восстановление благоустройства после ремонта на сетяхШесть городов Свердловской области получили федеральные гранты на благоустройствоВыбраны три двора для благоустройства в 2023 году в Нижнем Тагиле
#Общество#Нижний Тагил#Ремонт#Территория#Парк#Федор Быстров#Касается каждого
Подпишитесь
В ГИБДД Нижнего Тагила опровергли информацию о поимке уклонистов от военной службы
Сегодня, 15:23
Жители Нижнего Тагила сообщают о круглосуточных испытаниях военной техники
Сегодня, 16:12
Источник: 79 заключенных из колонии № 13 в Нижнем Тагиле отправились в ЧВК
Вчера, 21:12
25-летний Максим Ромашин из Нижнего Тагила погиб в бою под Бериславом
Вчера, 20:23
700 мобилизованных отправлены домой из Елани
Сегодня, 13:50
Уральских депутатов призвали по частичной мобилизации
Сегодня, 14:03