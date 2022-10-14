В Нижнем Тагиле выберут места для благоустройства

По итогам предыдущего голосования, в 2023 году будет обустроен сквер «Нижне-Выйский» по улице Верхняя Черепанова. Продолжится благоустройство пешеходной зоны Ленинградского проспекта (нечетная сторона). В заявку на финансирование муниципалитет также включил проект реконструкции пешеходной зоны по Черноисточинскому шоссе.