В Нижнем Тагиле выберут места для благоустройства

Власти Нижнего Тагила собирают предложения жителей о местах для благоустройства города. В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 2017-2024 годы», будут выбраны территории для реконструкции. Об этом сообщает администрация Нижнего Тагила.
Заявки горожан на благоустройство ждут с 17 октября по 8 ноября в управлении городским хозяйством мэрии. Все собранные предложения пройдут общественные обсуждения. Далее онлайн-голосование определит лучшие заявки. Площадки, набравшие большее число голосов, получат финансовую поддержку из областного и федерального бюджетов.
По итогам предыдущего голосования, в 2023 году будет обустроен сквер «Нижне-Выйский» по улице Верхняя Черепанова. Продолжится благоустройство пешеходной зоны Ленинградского проспекта (нечетная сторона). В заявку на финансирование муниципалитет также включил проект реконструкции пешеходной зоны по Черноисточинскому шоссе.