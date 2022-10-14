Волонтеры Свердловской области будут отводить детей мобилизованных в детские сады

В Свердловской области появится еще один формат поддержки семей мобилизованных. Об этом сегодня рассказала депутат Госдумы Жанна Рябцева «КП-Екатеринбург».
Сейчас принято много законодательных актов, людям требуется юридическая помощь. Где-то нужна помощь даже в развозке детей по школам, садикам, мы сейчас будем обращаться к автоволонтерам, — говорит депутат Госдумы Жанна Рябцева.
По словам парламентария, по всей России открываются штабы для помощи семьям мобилизованных. Помощь будут оказывать как бытовую, так юридическую и психологическую. Включая разъяснения по льготам.
21 сентября 2022 года президент России объявил в стране частичную мобилизацию. В ряды ВС РФ будут призваны 300 тысяч военнослужащих запаса имеющих боевой опыт. Министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что 200 тысяч призванных проходят подготовку на учебных пунктах МО РФ.