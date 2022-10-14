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Завербованный СБУ екатеринбуржец планировал устроить диверсию на территории региона

Сегодня, 03:43
Фото: 1MI
Екатеринбуржец планировал отправиться на территорию Украины, чтобы воевать на стороне нацбатов. Представители СБУ убедили мужчину, что диверсия внутри страны будет полезнее. Подозреваемый задержан силовиками ФСБ Свердловской области 12 октября.

Задержанный планировал совершить диверсионные действия на военном объекте ВС РФ. За это ему полагалась денежная выплата от вербовщиков — Службы безопасности Украины. Свои намерения житель Екатеринбурга закрепил в письменной форме. Также россиянин выразил самостоятельное желание прекратить работу железнодорожных путей родной страны.

В своих намерениях мужчина добровольно сознался силовикам. Кроме того, екатеринбуржец отказался от совершения преступных действий внутри России. Этот шаг позволит ему избежать тюремного заключения.

Таким образом, сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на территории региона, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ Свердловской области. Ведомство задержание подтвердило, однако более подробностей не раскрывало.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#ФСБ#Задержание#Деньги#Преступление#Силовики
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