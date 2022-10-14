Завербованный СБУ екатеринбуржец планировал устроить диверсию на территории региона

Задержанный планировал совершить диверсионные действия на военном объекте ВС РФ. За это ему полагалась денежная выплата от вербовщиков — Службы безопасности Украины. Свои намерения житель Екатеринбурга закрепил в письменной форме. Также россиянин выразил самостоятельное желание прекратить работу железнодорожных путей родной страны.