Жители Нижнего Тагила сообщают о круглосуточных испытаниях военной техники

Напомним, «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле выполняет государственный оборонный заказа, в связи с этим на предприятии увеличена нагрузка на персонал, а часть детских садов Дзержинского района переведена на дежурства — педагоги работают до 21 часов и по субботам, если в учреждении есть дети, родители которых заняты на УВЗ.