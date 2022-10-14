Жители Нижнего Тагила сообщают о круглосуточных испытаниях военной техники

Пациентка городской больницы, расположенной на Пихтовых горах в Дзержинском районе, рассказала TagilCity.ru о громких звуках со стороны полигона «Уралвагонзавода»:
Уже несколько дней лежу в стационаре, постоянно и в разное время стреляют, причем и со стороны Старателя тоже. В ночь на 14 октября так бабахало, думали, стена осыплется уже. С самого вечера и часов до двух ночи точно стреляли.
Тагильчане говорят, что от звуков с полигона ночью у автомобилей во дворах срабатывали сигнализации, собаки лаяли от испуга и шум не давал спать. Информация о постоянных выстрелах поступает и от жителей Алтайского микрорайона и поселка Старатель, которые находятся недалеко от полигона НТИИМ (института испытания металлов).
В 80-е годы на полигоне на Старателе работали в три смены, постоянно стреляли. Теперь, видимо, тоже нагрузка высокая, — пояснил TagilCity.ru местный житель.
Напомним, «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле выполняет государственный оборонный заказа, в связи с этим на предприятии увеличена нагрузка на персонал, а часть детских садов Дзержинского района переведена на дежурства — педагоги работают до 21 часов и по субботам, если в учреждении есть дети, родители которых заняты на УВЗ.
Нижнетагильский институт испытания металлов (располагается в поселке Старатель в Нижнем Тагиле) занимается испытанием боеприпасов, вооружения, военной и специальной техники.