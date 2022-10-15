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Превышение вредных веществ зафиксировано в Екатеринбурге после пожара на складе

Сегодня, 10:23
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Превышения вредных веществ зафиксированы в Екатеринбурге рядом с горящим складом на улице Аппаратная, 7. Местным жителям не рекомендуют выходить на улицу.

Замеры проводили специалисты Роспотребнадзора в двух точках рядом с ближайшими застройками домов. В результате были выявлены превышения ПДК этилацетата, этенилбензола, бутилацетата.

В связи с этим, жителям Екатеринбурга, проживающим в районе задымления, рекомендовано избегать выхода на улицу и не открывать окна, в том числе и в автомобилях. При нахождении на открытом воздухе нужно использовать респираторы и маски.

Также санитарные врачи советуют чаще промывать глаза и носоглотку, больше пить и отказаться от курения. А при появлении кашля, одышки или бессонницы, обратиться за помощью к медикам.

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#Евгения Сафина#Экология#Екатеринбург#Пожар#Роспотребнадзор#Дым#Вредные вещества#Рекомендации
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