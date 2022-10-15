Превышение вредных веществ зафиксировано в Екатеринбурге после пожара на складе

Замеры проводили специалисты Роспотребнадзора в двух точках рядом с ближайшими застройками домов. В результате были выявлены превышения ПДК этилацетата, этенилбензола, бутилацетата.
В связи с этим, жителям Екатеринбурга, проживающим в районе задымления, рекомендовано избегать выхода на улицу и не открывать окна, в том числе и в автомобилях. При нахождении на открытом воздухе нужно использовать респираторы и маски.
Также санитарные врачи советуют чаще промывать глаза и носоглотку, больше пить и отказаться от курения. А при появлении кашля, одышки или бессонницы, обратиться за помощью к медикам.