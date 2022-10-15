В Екатеринбурге водитель сбил подростка на парковке и скрылся

Авария произошла на проспекте Космонавтов, 29г вечером 14 октября. Сотрудники ГИБДД установили, что водитель двигался на черном автомобиле по парковке фитнес-клуба, наехал на пешехода, а затем скрылся. 15-летний пострадавший с различными травмами был госпитализирован в больницу.
Полицейские ищут свидетелей ДТП. Имеющуюся информацию можно сообщить по телефонам 8 (343) 263-19-02, 02 или 8-908-632-99-46. Водителю за оставление места ДТП грозит лишение прав до 1,5 лет или арест 15 суток, сообщает ГИБДД по Екатеринбургу.