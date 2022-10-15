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В Екатеринбурге водитель сбил подростка на парковке и скрылся

Сегодня, 07:12
Фото: ГИБДД по Екатеринбургу
Полицейские Екатеринбурга разыскивают водителя, который сбил 15-летнего подростка на парковке у фитнес-клуба и скрылся с места ДТП.

Авария произошла на проспекте Космонавтов, 29г вечером 14 октября. Сотрудники ГИБДД установили, что водитель двигался на черном автомобиле по парковке фитнес-клуба, наехал на пешехода, а затем скрылся. 15-летний пострадавший с различными травмами был госпитализирован в больницу.

Полицейские ищут свидетелей ДТП. Имеющуюся информацию можно сообщить по телефонам 8 (343) 263-19-02, 02 или 8-908-632-99-46. Водителю за оставление места ДТП грозит лишение прав до 1,5 лет или арест 15 суток, сообщает ГИБДД по Екатеринбургу.

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#Евгения Сафина#ДТП#Екатеринбург#ГИБДД#Авария#Розыск#Подросток
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