В Екатеринбурге водитель сбил подростка на парковке и скрылся

Авария произошла на проспекте Космонавтов, 29г вечером 14 октября. Сотрудники ГИБДД установили, что водитель двигался на черном автомобиле по парковке фитнес-клуба, наехал на пешехода, а затем скрылся. 15-летний пострадавший с различными травмами был госпитализирован в больницу.