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В Михайловском установлен стрелявший в кошек подозреваемый

Сегодня, 08:54
Фото: 1MI
Личность мужчины, который подозревается в расстреле домашних кошек, установили сотрудники правоохранительных органов в Михайловском.

Сообщение о расстреле животных поступило в полицию от местных жителей. Проверочные мероприятия проводит участковый, ответственный за участок, на котором произошло чрезвычайное происшествие.

Ранее гражданин, о котором идет речь, уже привлекался полицией к административной ответственности, — рассказали TagilCity.ru в МО МВД России «Нижнесергинский».

В ведомстве отметили, что после проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.

Напомним, жители Михайловска пожаловались, что сосед расстреливает животных. Хозяева ни один раз находили их с пулевыми ранениями.

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