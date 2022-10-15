В Михайловском установлен стрелявший в кошек подозреваемый

Сообщение о расстреле животных поступило в полицию от местных жителей. Проверочные мероприятия проводит участковый, ответственный за участок, на котором произошло чрезвычайное происшествие.
Ранее гражданин, о котором идет речь, уже привлекался полицией к административной ответственности, — рассказали TagilCity.ru в МО МВД России «Нижнесергинский».
В ведомстве отметили, что после проверки будет принято обоснованное процессуальное решение.
Напомним, жители Михайловска пожаловались, что сосед расстреливает животных. Хозяева ни один раз находили их с пулевыми ранениями.