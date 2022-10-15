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В Нижнем Тагиле 13 пожарных тушили ВАЗ в гараже

Сегодня, 07:50
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
В Нижнем Тагиле утром 15 октября в гараже на улице Янтарная сгорел автомобиль ВАЗ-2101.

Сообщение о возгорании поступило в 6.21. На место происшествия выехали 13 огнеборцев и три единицы спецтехники. В одном из гаражей кооператива начался пожар, в помещении находился ВАЗ-2101.

Огонь охватил площадь в 12 квадратных метров, он повредил крышу и имущество в гараже, автомобиль сгорел. Пожарным удалось локализовать возгорание через несколько минут после прибытия, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены уже к 6.45, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, в Первоуральске в автосервисе произошел пожар в конце сентября из-за которого сгорели три автомобиля.

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#Евгения Сафина#Происшествия#Нижний Тагил#Пожар#Автомобиль#Гараж#ВАЗ
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