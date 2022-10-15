В Нижнем Тагиле 13 пожарных тушили ВАЗ в гараже

Огонь охватил площадь в 12 квадратных метров, он повредил крышу и имущество в гараже, автомобиль сгорел. Пожарным удалось локализовать возгорание через несколько минут после прибытия, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены уже к 6.45, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.