В Нижнем Тагиле 13 пожарных тушили ВАЗ в гараже

Сообщение о возгорании поступило в 6.21. На место происшествия выехали 13 огнеборцев и три единицы спецтехники. В одном из гаражей кооператива начался пожар, в помещении находился ВАЗ-2101.
Огонь охватил площадь в 12 квадратных метров, он повредил крышу и имущество в гараже, автомобиль сгорел. Пожарным удалось локализовать возгорание через несколько минут после прибытия, проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены уже к 6.45, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Напомним, в Первоуральске в автосервисе произошел пожар в конце сентября из-за которого сгорели три автомобиля.