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В Нижнем Тагиле мальчик на велосипеде попал под колеса иномарки

Сегодня, 10:23
Фото: Отдел пропаганды ГИБДД
12-летний мальчик, который не спешился с велосипеда на пешеходном переходе, попал под колеса Mitsubishi в Нижнем Тагиле.

Авария произошла вечером 14 октября у дома № 5 на улице Тагильская. Женщина за рулем иномарки ехала со стороны улицы Кирова и наехала на школьника, который на велосипеде выехал на пешеходный переход. От удара двухколесный транспорт отлетел под ехавшую навстречу Toyota. Ребенок получил ушибы, и после осмотра медиков был отпущен домой.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель Mitsubishi в момент ДТП была трезвая, за этот год она три раза привлекалась за нарушение ПДД. Также на тагильчанку были составлены два административных протокола — за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности и неоплаченный вовремя штраф.

Фото: Отдел пропаганды ГИБДД

По словам родителей пострадавшего мальчика, он гулял на улице, а по дороге домой встретил друга, у которого взял велосипед, чтобы покататься. На одежде школьника не было светоотражающих элементов.

Теперь полиция направит информацию о происшествии в ПДН. Там проверят, как родители исполняют свои обязанности. Кроме того, в школе, где учится мальчик, выяснят, обучают ли детей правилам безопасного поведения на дорогах.

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#ДТП#Нижний Тагил#ГИБДД#Ребенок#Велосипед#Авария#Евгения Сафина
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