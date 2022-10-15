В Нижнем Тагиле мальчик на велосипеде попал под колеса иномарки

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель Mitsubishi в момент ДТП была трезвая, за этот год она три раза привлекалась за нарушение ПДД. Также на тагильчанку были составлены два административных протокола — за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности и неоплаченный вовремя штраф.