За несостоявшееся свидание с девушкой в театре житель Екатеринбурга заплатил 40 тысяч

35-летний житель Екатеринбурга познакомился в соцсетях с девушкой. Когда молодые люди решили встретиться, она предложила провести первое свидание в театре и сама выбрала спектакль. Билеты на сумму около двух тысяч рублей должен был оплатить мужчина, что он и сделал онлайн.
Однако екатеринбуржец заметил, что с карты списалось на 300 рублей больше, чем нужно. А через некоторое время с нее сняли еще 38 тысяч рублей. Затем поступил звонок от неизвестного, который пояснил, что бронь на билеты нужно переоформить, так как не были указаны места.
Потерпевший, когда переписывался с мошенниками, пересылал им на сайте и в мессенджере скриншоты его страницы онлайн банка. Он понял, что его обманули, и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело за кражу, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.