За несостоявшееся свидание с девушкой в театре житель Екатеринбурга заплатил 40 тысяч

Однако екатеринбуржец заметил, что с карты списалось на 300 рублей больше, чем нужно. А через некоторое время с нее сняли еще 38 тысяч рублей. Затем поступил звонок от неизвестного, который пояснил, что бронь на билеты нужно переоформить, так как не были указаны места.