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За несостоявшееся свидание с девушкой в театре житель Екатеринбурга заплатил 40 тысяч

Сегодня, 05:46
Фото: 1MI
Жителя Екатеринбурга мошенники обманули на 40 тысяч рублей. Он хотел пойти на свидание с девушкой, с которой познакомился в интернете, но лишился денег.

35-летний житель Екатеринбурга познакомился в соцсетях с девушкой. Когда молодые люди решили встретиться, она предложила провести первое свидание в театре и сама выбрала спектакль. Билеты на сумму около двух тысяч рублей должен был оплатить мужчина, что он и сделал онлайн.

Однако екатеринбуржец заметил, что с карты списалось на 300 рублей больше, чем нужно. А через некоторое время с нее сняли еще 38 тысяч рублей. Затем поступил звонок от неизвестного, который пояснил, что бронь на билеты нужно переоформить, так как не были указаны места.

Потерпевший, когда переписывался с мошенниками, пересылал им на сайте и в мессенджере скриншоты его страницы онлайн банка. Он понял, что его обманули, и обратился в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело за кражу, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

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