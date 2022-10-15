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Заморозки до -5 градусов и снег ожидаются в Нижнем Тагиле на следующей неделе

Сегодня, 11:39
Фото: TagilCity.ru
На следующей неделе в Нижнем Тагиле будет пасмурно и прохладно. Начиная с четверга синоптики Гисметео прогнозируют ночные заморозки до -5 градусов и снег.

В понедельник и вторник, 17 и 18 октября, днем воздух прогреется до +7 градусов, а ночью будет +3 градуса. Осадков не ожидается, однако синоптики обещают северо-западный ветер до 13 метров в секунду.

В среду, 19 октября, будет пасмурно и дождливо. Дневная температура составит +4 градуса, а ночью столбики термометров опустятся до +2 градусов. Ветер юго-западный до девяти метров в секунду.

В четверг и пятницу, 20 и 21 октября, ожидается переменная облачность без осадков. Днем будет +3 градуса, а ночью прогнозируются заморозки до -3 градусов. Ветер сменится на западный, до 11 метров в секунду.

В выходные, 22 и 23 октября, дневная температура составит +1 градус, а ночная — до -5 градусов. В воскресенье возможен снег, ветер западный до 13 метров в секунду.

 

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#Погода#Эксклюзив#Нижний Тагил#Заморозки#Дожди#Осадки#Холод#Евгения Сафина
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