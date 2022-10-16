Десантника-добровольца похоронили на Центральном кладбище в Нижнем Тагиле

25 августа погибший подписал контракт на полгода для участия в СВО, был распределен в артиллерийский дивизион Воздушно-десантной дивизии. В процессе выполнения боевых задач в составе артиллерийского расчета гаубицы столкнулся с врагом, силы которого превосходили во множество раз.
Максим Кириков и другие бойцы «отработали» по местоположению украинских боевиков. После смены позиции вражеские военные узнали координаты расчёта и ударили в ответ. Из-за обстрела скончались Максим и ещё четверо воинов, двое получили ранения.
Знакомые, друзья и близкие Максима попрощались с ним накануне, в центре культуры посёлка Горноуральский. Захоронили десантника на Центральном кладбище в Нижнем Тагиле.
Максим Кириков был призван в ряды ВС РФ в ноябре 2011 года. После окончания «срочки» трудоустроился на железную дорогу, помогал машинисту. На «гражданке» погибший успел обзавестись семьей — у мужчины остались сын и дочь, сообщил Глава ГГО Дмитрий Летников.
Ранее стало известно, что Максим Кириков успел отправить бывшей жене сообщение: его самого и сослуживцев взяли в окружение.