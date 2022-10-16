Десантника-добровольца похоронили на Центральном кладбище в Нижнем Тагиле

25 августа погибший подписал контракт на полгода для участия в СВО, был распределен в артиллерийский дивизион Воздушно-десантной дивизии. В процессе выполнения боевых задач в составе артиллерийского расчета гаубицы столкнулся с врагом, силы которого превосходили во множество раз.