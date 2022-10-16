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Десантника-добровольца похоронили на Центральном кладбище в Нижнем Тагиле

Сегодня, 06:39
Фото: Дмитрий Летников
Максима Кирикова, который добровольно решил участвовать в СВО на Украине, похоронили на Центральном кладбище в Нижнем Тагиле. Мужчина проходил службу в Воздушно-десантной дивизии. Прощание и похороны прошли 15 октября.

25 августа погибший подписал контракт на полгода для участия в СВО, был распределен в артиллерийский дивизион Воздушно-десантной дивизии. В процессе выполнения боевых задач в составе артиллерийского расчета гаубицы столкнулся с врагом, силы которого превосходили во множество раз.

Фото: Дмитрий Летников

Максим Кириков и другие бойцы «отработали» по местоположению украинских боевиков. После смены позиции вражеские военные узнали координаты расчёта и ударили в ответ. Из-за обстрела скончались Максим и ещё четверо воинов, двое получили ранения.

Знакомые, друзья и близкие Максима попрощались с ним накануне, в центре культуры посёлка Горноуральский. Захоронили десантника на Центральном кладбище в Нижнем Тагиле.

Фото: Дмитрий Летников

Максим Кириков был призван в ряды ВС РФ в ноябре 2011 года. После окончания «срочки» трудоустроился на железную дорогу, помогал машинисту. На «гражданке» погибший успел обзавестись семьей — у мужчины остались сын и дочь, сообщил Глава ГГО Дмитрий Летников.

Ранее стало известно, что Максим Кириков успел отправить бывшей жене сообщение: его самого и сослуживцев взяли в окружение.

«Нас берут в окружение»: погибший на СВО десантник из-под Тагила оставил сообщение
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#Анна Варнакина#Происшествия#Военные#Военкомат#Смерть#Похороны#Нижний Тагил#ГГО и пригород
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