Девочка-подросток погибла под колёсами поезда в поселке Юшала

Следователям предстоит выяснить обстоятельства смерти подростка, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Сбор средств на похороны открыли местные жители в социальных сетях. Автор публикации сообщила о том, что погибшая училась в девятом классе местной школы. Смерть произошла при трагических обстоятельствах, пишет Ура.ру.
Через четыре часа с момента публикации нужная сумма была собрана. В СМИ сообщается, что погибшая могла быть из неблагополучной семьи.