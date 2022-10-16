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Девочка-подросток погибла под колёсами поезда в поселке Юшала

Сегодня, 08:40
Фото: 1MI

Под колёсами поезда погибла девочка-подросток из посёлка в Свердловской области

Скончалась девочка-подросток из посёлка Юшала в Тугулымском городском округе Свердловской области — она попала под колёса поезда. Тело погибшей обнаружили на железной дороге вечером, 14 октября.

Следователям предстоит выяснить обстоятельства смерти подростка, сообщила пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Сбор средств на похороны открыли местные жители в социальных сетях. Автор публикации сообщила о том, что погибшая училась в девятом классе местной школы. Смерть произошла при трагических обстоятельствах, пишет Ура.ру.

Через четыре часа с момента публикации нужная сумма была собрана. В СМИ сообщается, что погибшая могла быть из неблагополучной семьи.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Свердловская область#Тугулым#Смерть#Дети#Поезд
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