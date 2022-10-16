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Доброволец из Полевского получил награду за подвиг на СВО

Сегодня, 11:10
Фото: Администрация Полевского городского округа

Доброволец из Свердловской области получил награду за подвиг на СВО

Ефрейтор Дмитрий Захаров из Полевского Свердловской области совершил подвиг на территории СВО на Украине и был представлен к награде: ему вручили медаль «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Подвиг Дмитрий Захаров совершил ещё в июне. Группе добровольческого батальона БАРС-14, в которой ефрейтор служит с 5 мая 2022 года, была поставлена задача: отыскать и ликвидировать минометную батарею противника. Вражеские войска вели огонь в направлении населенного пункта.

Полевчанин смог покинуть западню врага, помог группе выйти из засады и остался жив сам, а также вынес раненых товарищей с поля боя. Дмитрий Захаров стал вторым человеком в городе, кому вручали медаль за участие в спецоперации на Украине, сообщает официальный сайт администрации Полевского городского округа.

Фото: Администрация Полевского городского округа

Ранее награду за подвиг получил Артём Савин из Верхней Салды. Мужчина отвлек внимание вражеских военнослужащих на себя, благодаря чему раненых бойцов эвакуировали с места перестрелки. За проявленное мужество рядовой получил медаль «За отвагу». Артём остался выполнять боевые задачи на территории Украины.

Рядовой из Верхней Салды вызвал огонь на себя и получил медаль за подвиг
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#Общество#Операция на Украине#Свердловская область#Военные#Награда#Медали#Подвиг#Анна Варнакина
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