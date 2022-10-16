Доброволец из Полевского получил награду за подвиг на СВО

Полевчанин смог покинуть западню врага, помог группе выйти из засады и остался жив сам, а также вынес раненых товарищей с поля боя. Дмитрий Захаров стал вторым человеком в городе, кому вручали медаль за участие в спецоперации на Украине, сообщает официальный сайт администрации Полевского городского округа.