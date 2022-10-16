Доброволец из Полевского получил награду за подвиг на СВО

Подвиг Дмитрий Захаров совершил ещё в июне. Группе добровольческого батальона БАРС-14, в которой ефрейтор служит с 5 мая 2022 года, была поставлена задача: отыскать и ликвидировать минометную батарею противника. Вражеские войска вели огонь в направлении населенного пункта.
Полевчанин смог покинуть западню врага, помог группе выйти из засады и остался жив сам, а также вынес раненых товарищей с поля боя. Дмитрий Захаров стал вторым человеком в городе, кому вручали медаль за участие в спецоперации на Украине, сообщает официальный сайт администрации Полевского городского округа.
Ранее награду за подвиг получил Артём Савин из Верхней Салды. Мужчина отвлек внимание вражеских военнослужащих на себя, благодаря чему раненых бойцов эвакуировали с места перестрелки. За проявленное мужество рядовой получил медаль «За отвагу». Артём остался выполнять боевые задачи на территории Украины.