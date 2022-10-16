«Эльмаш прокляли»: человек выпал из окна на Эльмаше в Екатеринбурге

Очевидцы сообщают, что, вероятно, погибшая — женщина. Она упала на козырёк магазина «Красное&Белое». После падения она не двигалась и не разговаривала.
Жители Екатеринбурга видели, что к месту трагедии прибыла карета скорой помощи, ППС и спасательные службы.
Свердловчане сообщают, что подобная ситуация в районе Эльмаш — далеко не редкость. Некоторые пользователи социальных сетей считают, что территория «проклята».
Эльмаш прокляли <…> На Эльмаше такой треш происходит каждый день, — сообщают подписчики «Инцидент Екатеринбург».
Ранее в Нижнем Тагиле женщина выпала из окна и скончалась.