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«Эльмаш прокляли»: человек выпал из окна на Эльмаше в Екатеринбурге

Сегодня, 10:31
Фото: Инцидент Екатеринбург

Человек выпал из окна на Эльмаше в Екатеринбурге

Неизвестный человек выпал из окна многоэтажки на улице Старых Болевиков, 3 на Эльмаше в Екатеринбурге. Местные жители считают, что екатеринбуржец погиб на месте.

Очевидцы сообщают, что, вероятно, погибшая — женщина. Она упала на козырёк магазина «Красное&Белое». После падения она не двигалась и не разговаривала.

Жители Екатеринбурга видели, что к месту трагедии прибыла карета скорой помощи, ППС и спасательные службы.

Свердловчане сообщают, что подобная ситуация в районе Эльмаш — далеко не редкость. Некоторые пользователи социальных сетей считают, что территория «проклята».

Эльмаш прокляли <…> На Эльмаше такой треш происходит каждый день, — сообщают подписчики «Инцидент Екатеринбург».

Ранее в Нижнем Тагиле женщина выпала из окна и скончалась.

В Нижнем Тагиле женщина погибла после падения из окна
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#Анна Варнакина#Происшествия#Екатеринбург#Падение из окна#Смерть#Погиб#Окно
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