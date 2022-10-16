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Началась установка стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге

Сегодня, 09:37
Фото: 1MI
Стартовала установка стелы «Город трудовой доблести» на территории киноконцертного театра «Космос» в Екатеринбурге.

На площади, где планируется произвести монтаж монумента, установили забор. Ограда представляет собой листы профнастила с бетонным основанием. Установка произошла накануне, до этого ограда ещё не стояла.

Мы спросили у строителей, они ответили, что строят стелу, — сообщил пользователь Е1.

Напомним, что открытие монумента планируется в июне 2023 года. Поставят стелу на пересечении улиц Николая Никонова и Царской. Выбор места для установки постамента определили сами жители Екатеринбурга годом ранее. Бюджет на строительство — 159 миллионов рублей.

Ранее в Нижнем Тагиле открылась одноименная стела.

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#Анна Варнакина#Общество#Екатеринбург#Город трудовой доблести#Стела#Стройка#Ограждение#Забор
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