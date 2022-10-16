Началась установка стелы «Город трудовой доблести» в Екатеринбурге

Напомним, что открытие монумента планируется в июне 2023 года. Поставят стелу на пересечении улиц Николая Никонова и Царской. Выбор места для установки постамента определили сами жители Екатеринбурга годом ранее. Бюджет на строительство — 159 миллионов рублей.