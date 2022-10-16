TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новые меры поддержки введут для семей мобилизованных в Свердловской области

Сегодня, 07:15
Фото: TagilCity.ru
Власти Свердловской области представили уральцам новые меры поддержки, которые положены семьям мобилизованных мужчин: детям и их родителям.

Школьникам, чьи главы семейства попали под призыв по частичной мобилизации, Минобр региона обещает бесплатное горячее питание в среднеобразовательных учебных учреждениях. «КП-Екатеринбург» со ссылкой на официальных лиц сообщает, что в эту категорию попадает около 800 человек — учащихся 5-11 классов.

Детсадовцам организуют дополнительные группы в детских садах. Детям будут помогать учителя и психологи, сообщает региональный департамент информационной политики.

Для учащихся ссузов предусмотрели полный пакет соцобеспечение с бюджетом на год в размере 91 642 рубля на одного человека.

В процессе рассмотрения находятся льготы для пожилых родителей и близких мобилизованных жителей Свердловской области. Меры поддержки разрабатывают с даты объявления Президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации.

Помимо вышеперечисленного с семьями проводят работу главы населённых пунктов и волонтёры объединения «МыВМЕСТЕ».

Ранее стало известно, что в регионе автоволонтёры помогут развозить детей мобилизованных граждан в детские сады.

Волонтеры Свердловской области будут отводить детей мобилизованных в детские сады
Узнать подробнее
#Анна Варнакина#Общество#Частичная мобилизация в России#Свердловская область#Частичная мобилизация#Военные#Поддержка#Дети
Подпишитесь
В ГИБДД Нижнего Тагила опровергли информацию о поимке уклонистов от военной службы
14 октября, 15:23
Жители Нижнего Тагила сообщают о круглосуточных испытаниях военной техники
14 октября, 16:12
Источник: 79 заключенных из колонии № 13 в Нижнем Тагиле отправились в ЧВК
13 октября, 21:12
25-летний Максим Ромашин из Нижнего Тагила погиб в бою под Бериславом
13 октября, 20:23
700 мобилизованных отправлены домой из Елани
14 октября, 13:50
Уральских депутатов призвали по частичной мобилизации
14 октября, 14:03