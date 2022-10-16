Новые меры поддержки введут для семей мобилизованных в Свердловской области

Школьникам, чьи главы семейства попали под призыв по частичной мобилизации, Минобр региона обещает бесплатное горячее питание в среднеобразовательных учебных учреждениях. «КП-Екатеринбург» со ссылкой на официальных лиц сообщает, что в эту категорию попадает около 800 человек — учащихся 5-11 классов.