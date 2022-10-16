Новые меры поддержки введут для семей мобилизованных в Свердловской области

Школьникам, чьи главы семейства попали под призыв по частичной мобилизации, Минобр региона обещает бесплатное горячее питание в среднеобразовательных учебных учреждениях. «КП-Екатеринбург» со ссылкой на официальных лиц сообщает, что в эту категорию попадает около 800 человек — учащихся 5-11 классов.
Детсадовцам организуют дополнительные группы в детских садах. Детям будут помогать учителя и психологи, сообщает региональный департамент информационной политики.
Для учащихся ссузов предусмотрели полный пакет соцобеспечение с бюджетом на год в размере 91 642 рубля на одного человека.
В процессе рассмотрения находятся льготы для пожилых родителей и близких мобилизованных жителей Свердловской области. Меры поддержки разрабатывают с даты объявления Президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации.
Помимо вышеперечисленного с семьями проводят работу главы населённых пунктов и волонтёры объединения «МыВМЕСТЕ».
Ранее стало известно, что в регионе автоволонтёры помогут развозить детей мобилизованных граждан в детские сады.