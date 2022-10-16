TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Погибшего на СВО десантника из Тагила похоронили, а дом на Руднике снесут

Сегодня, 14:55
Фото: Дмитрий Летников
Погибшего на СВО десантника из Нижнего Тагила похоронили, а дом на Руднике снесут. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 15-16 октября.

Труп женщины найден после пожара в гараже в Нижнем Тагиле. ЧП случилось 15 октября примерно в 06:20. Пламя полыхало на площади в 12 квадратных метров. Пожар тушили 13 сотрудников МЧС и три машины спецтехники.

Труп женщины найден после пожара в гараже в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле снесут аварийный дом на Руднике. Постановление подписал глава города Владислав Пинаев. Многоквартирный дом на Руднике был признан аварийным и непригодным для проживания еще в 2013 году. Поэтому он подлежит сносу и реконструкции.

В Нижнем Тагиле снесут аварийный дом на Руднике
Узнать подробнее

Максима Кирикова, который добровольно решил участвовать в СВО на Украине, похоронили на Центральном кладбище в Нижнем Тагиле. Мужчина проходил службу в Воздушно-десантной дивизии. Прощание и похороны прошли 15 октября.

Десантника-добровольца похоронили на Центральном кладбище в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее

Определен подрядчик на установку новой входной группы в поликлинике на Липовом тракте, 30а. Работы будет проводить фирма из Нижнего Тагила ООО ГК «Уралстрой». Всего на аукцион по ремонту входной группы в медучреждении заявилось четыре организации.

Новые меры поддержки введут для семей мобилизованных в Свердловской области
Узнать подробнее

Газовым пистолетом выстрелила в лицо жительница Екатеринбурга своей соседке-пенсионерке. Причиной инцидента стал конфликт домашних животных — кошки и собаки. Пострадавшая написала заявление в полицию и сняла побои в бюро судебно-медицинской экспертизы.

В Екатеринбурге соседка выстрелила женщине в лицо из-за конфликта домашних питомцев
Узнать подробнее
#Елена Озерова#Общество#Происшествия#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Новости УрФО#Частичная мобилизация#Военные#Похороны#Десантник#Аварийный дом#Подрядчик#Пожар#Гараж
Подпишитесь
В ГИБДД Нижнего Тагила опровергли информацию о поимке уклонистов от военной службы
14 октября, 15:23
Жители Нижнего Тагила сообщают о круглосуточных испытаниях военной техники
14 октября, 16:12
Источник: 79 заключенных из колонии № 13 в Нижнем Тагиле отправились в ЧВК
13 октября, 21:12
25-летний Максим Ромашин из Нижнего Тагила погиб в бою под Бериславом
13 октября, 20:23
700 мобилизованных отправлены домой из Елани
14 октября, 13:50
Уральских депутатов призвали по частичной мобилизации
14 октября, 14:03