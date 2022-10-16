Погибшего на СВО десантника из Тагила похоронили, а дом на Руднике снесут

В Нижнем Тагиле снесут аварийный дом на Руднике. Постановление подписал глава города Владислав Пинаев. Многоквартирный дом на Руднике был признан аварийным и непригодным для проживания еще в 2013 году. Поэтому он подлежит сносу и реконструкции.