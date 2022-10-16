Погибшего на СВО десантника из Тагила похоронили, а дом на Руднике снесут

Труп женщины найден после пожара в гараже в Нижнем Тагиле. ЧП случилось 15 октября примерно в 06:20. Пламя полыхало на площади в 12 квадратных метров. Пожар тушили 13 сотрудников МЧС и три машины спецтехники.
В Нижнем Тагиле снесут аварийный дом на Руднике. Постановление подписал глава города Владислав Пинаев. Многоквартирный дом на Руднике был признан аварийным и непригодным для проживания еще в 2013 году. Поэтому он подлежит сносу и реконструкции.
Максима Кирикова, который добровольно решил участвовать в СВО на Украине, похоронили на Центральном кладбище в Нижнем Тагиле. Мужчина проходил службу в Воздушно-десантной дивизии. Прощание и похороны прошли 15 октября.
Определен подрядчик на установку новой входной группы в поликлинике на Липовом тракте, 30а. Работы будет проводить фирма из Нижнего Тагила ООО ГК «Уралстрой». Всего на аукцион по ремонту входной группы в медучреждении заявилось четыре организации.
Газовым пистолетом выстрелила в лицо жительница Екатеринбурга своей соседке-пенсионерке. Причиной инцидента стал конфликт домашних животных — кошки и собаки. Пострадавшая написала заявление в полицию и сняла побои в бюро судебно-медицинской экспертизы.